Две волгоградки попали в десятки лучших на чемпионате РФ по тяжелой атлетике

Спорт 13.08.2025 15:17
Волгоградки Альбина Эсанова и Ольга Белозерцева выступили на чемпионате России по тяжелой атлетике, который сегодня, 13 августа, завершается в Санкт-Петербурге. Наши спортсменки в разных весовых категориях заняли восьмое и десятое места соответственно, сообщает V102.RU со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики России. 

Эсанова (на фото) соревновалась в категории до 55 кг. Воспитаннице Павла Попова и дважды бронзовой медалистке молодежного первенства РФ, которое прошло в июне текущего года, покорились отметки в 67 и 70 кг в рывке, но 72 кг Альбина уже не взяла и заняла восьмое место в упражнении. Также для представительницы Училища олимпийского резерва оказались успешными первые две попытки в толчке снаряда - 87 и 90 кг. Однако следующую отметку в 92 кг Эсановой преодолеть не удалось. Здесь Альбина заняла седьмое место в упражнении и итоговые 160 кг (70 в рывке и 90 в толчке) помогли Эсановой подняться на восьмую позицию в сумме двоеборья.

Еще одна волгоградка Ольга Белозерцева в весовой категории до 71 кг, также являющаяся подопечной Павла Попова, в рывке в первой попытке взяла 75 кг, но заходы на 79 и 80 кг оказались неудачными. В толчке снаряда Белозерцева покорила 95 кг и затем не подняла дважды 100 кг. С итоговым результатом 170 кг (75 в рывке + 95 в толчке) Ольга замкнула десятку лучших среди конкуренток в своем весе.

Отметим, в 2025 году тяжелая атлетика России отмечает свое 140-летие. Этой знаменательной дате и посвящен проходящий чемпионат страны в Санкт-Петербурге. Крупный национальный турнир в Северной столице посетил олимпийский чемпион по тяжелой атлетике и именитый в прошлом волгоградский спортсмен Алексей Петров.

Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области /vk.com (архив)

