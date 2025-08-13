



Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о совершении противоправных действий в отношении ребенка в детском лагере «Чайка» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, передает V102.RU.

Напомним, 11-летний мальчик Даниил из Волжского после трех дней, проведенных в лагере, теперь не спит и кричит по ночам. Выяснилось, что ребенок пережил издевательства со стороны других детей. На теле подростка были зафиксированы различные телесные повреждения, оставшихся после издевательств со стороны сверстников. После этого родные обратились с заявлением в полицию.

– По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по региону Буравцову Д.В. доложить о ходе расследования уголовного дела, а по его завершении – об итогах, – рассказали в центральном аппарате ведомства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об оказании небезопасных услуг в детском лагере им. Гули Королевой в Городищенском районе. В редакцию обратились родители 9-летней Маргариты после публикации о подобном случае. Их дочь получила переломы обеих рук, рваную рану головы и множественные ушибы, упав с крыльца столовой. Однако же, директор лагеря, со слов мамы девочки Любови, в телефонном разговоре уверял ее, что дочь получила лишь несколько ссадин.

