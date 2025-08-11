Админа «Острова Свободы» Михаила Серенко заподозрили в клевете





В Волгограде в отношении администратора Telegram-канала «Остров Свободы» Михаила Серенко возбудили четвертое по счету уголовное дело. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в силовых ведомствах, волгоградца заподозрили в совершении преступления, предусмотренного ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ.

В частности, уточняют источники информагентства, Михаила Серенко подозревают в распространении в упомянутом Telegram-канале информации, подпадающей под категорию клеветы. Более того, посты Серенко, которые легли в основу нового уголовного дела, содержали, по версии следствия, не просто клевету, а клевету, сопряженную с обвинением в совершении преступления против половой неприкосновенности.

– Иными словами, если быть совсем точными, новое уголовное дело в отношении Серенко, возбуждено не просто по статье 128.1, а по части пятой данной статьи Уголовного кодекса РФ, – сообщил знакомый с ситуацией источник «Высоты 102». – Дело возбудили еще на прошлой неделе, 6 августа. Вероятнее всего, все уголовные дела, а их теперь в общей сложности четыре в случае с Михаилом Серенко, будут объединены в общее производство.

По не подтвержденным официально сведениям, отвечать Михаилу Серенко в будущем перед судом придется за посты в отношении одного из жителей Волгоградской области, которого он якобы уличал в нетрадиционных связях.

Ранее, напомним, уголовные дела в отношении админа «Острова Свободы» были возбуждены по трем статьям УК РФ – по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое в крупном размере) и п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (публичная реабилитация нацизма, совершённая с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»), ч.3 ст. 242 УК РФ (оборот материалов порнографического содержания).

В настоящее время Михаил Серенко, арестованный судом 24 июля сроком до 18 сентября, находится в Следственном изоляторе. Волгоградский областной суд отказал ему в домашнем аресте.