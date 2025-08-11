Расследования

Админа «Острова Свободы» Михаила Серенко заподозрили в клевете

Расследования 11.08.2025 14:48
0
11.08.2025 14:48


В Волгограде в отношении администратора Telegram-канала «Остров Свободы» Михаила Серенко возбудили четвертое по счету уголовное дело. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в силовых ведомствах, волгоградца заподозрили в совершении преступления, предусмотренного ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ.  

В частности, уточняют источники информагентства, Михаила Серенко подозревают в распространении в упомянутом Telegram-канале информации, подпадающей под категорию клеветы. Более того, посты Серенко, которые легли в основу нового уголовного дела, содержали, по версии следствия, не просто клевету, а клевету, сопряженную с обвинением в совершении преступления против половой неприкосновенности. 

– Иными словами, если быть совсем точными, новое уголовное дело в отношении Серенко, возбуждено не просто по статье 128.1, а по части пятой данной статьи Уголовного кодекса РФ, – сообщил знакомый с ситуацией источник «Высоты 102». – Дело возбудили еще на прошлой неделе, 6 августа. Вероятнее всего, все уголовные дела, а их теперь в общей сложности четыре в случае с Михаилом Серенко, будут объединены в общее производство. 

По не подтвержденным официально сведениям, отвечать Михаилу Серенко в будущем перед судом придется за посты в отношении одного из жителей Волгоградской области, которого он якобы уличал в нетрадиционных связях. 

Ранее, напомним, уголовные дела в отношении админа «Острова Свободы» были возбуждены по трем статьям УК РФ – по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое в крупном размере) и п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (публичная реабилитация нацизма, совершённая с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»), ч.3 ст. 242 УК РФ (оборот материалов порнографического содержания).

В настоящее время Михаил Серенко, арестованный судом 24 июля сроком до 18 сентября, находится в Следственном изоляторе. Волгоградский областной суд отказал ему в домашнем аресте. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.08.2025 18:01
Расследования 11.08.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2025 13:14
Расследования 11.08.2025 13:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2025 12:14
Расследования 11.08.2025 12:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2025 16:46
Расследования 10.08.2025 16:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2025 19:51
Расследования 09.08.2025 19:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2025 15:15
Расследования 09.08.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 19:31
Расследования 08.08.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 18:56
Расследования 08.08.2025 18:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 18:43
Расследования 08.08.2025 18:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 16:44
Расследования 08.08.2025 16:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 09:24
Расследования 08.08.2025 09:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.08.2025 18:03
Расследования 07.08.2025 18:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.08.2025 16:49
Расследования 07.08.2025 16:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.08.2025 16:10
Расследования 07.08.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 21:49
Расследования 06.08.2025 21:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:01
Следком возбудил дело после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули КоролевойСмотреть фотографии
17:55
Ростовчанам вслед за волгоградцами запретили снимать на фото и видео атаки БПЛАСмотреть фотографии
17:45
Не для слабонервных: на видео засняли первый запуск экстремального аттракциона в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
В жилом комплексе «Колизей» открыли «Южный Парк»Смотреть фотографии
17:19
УФНС напомнило волгоградцам порядок предоставления льгот для участников СВОСмотреть фотографии
16:58
Администрация заказывает круглосуточные эвакуаторы для авто волгоградцевСмотреть фотографии
16:53
Элитные базы отдыха массово продают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Врачи спасают разбившегося на мосту через Волжскую ГЭС водителяСмотреть фотографии
15:44
Умное ЖКХ: как избежать ошибок УК при передаче показаний общедомовых приборов учетаСмотреть фотографии
15:41
Рост числа жалоб на блокировку счетов зафиксировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области сбили 9 видов вражеских БПЛАСмотреть фотографии
14:48
Админа «Острова Свободы» Михаила Серенко заподозрили в клеветеСмотреть фотографии
14:45
В Михайловке экстренные службы примчались к магазинуСмотреть фотографии
14:43
Военного из Волгоградской области суды оставили без квартирыСмотреть фотографии
14:15
«Это какая скорость была?»: в полиции рассказали о пострадавших в жестком ДТП на Волжской ГЭССмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
«Ростелеком» и «Фаззи Лоджик Лабс» обновили систему противодействия мошенничеству Smart Fraud DetectionСмотреть фотографии
13:30
На Волжской ГЭС из-за ДТП затруднено движение автомобилейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
Организаторов кредитной пирамиды взяли «чистенькими» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
В Волгограде задержали школьника с оптовой партией эфедронаСмотреть фотографии
12:14
Центр мелиорации поручил создать Андрей Бочаров во время визита в ВолГАУСмотреть фотографии
12:09
Роман Левкин усилил команду главы Волгограда МарченкоСмотреть фотографии
11:58
«Самый лучший день»: вспоминаем яркие моменты матча «Ротора» и «Уфы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
Снижение ДТП с пострадавшими зафиксировали в Волгоградской области: регион на 30-м местеСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде из-за налёта беспилотников задерживается приём и отправка 11 авиарейсовСмотреть фотографии
11:17
Билайн ускорил работу Telegram и других зарубежных сервисовСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде засняли момент ночного ДТП с пятью пострадавшими на пр. ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
Корова покалечила двух человек на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:18
Росавиация разрешила аэропорту Волгограда возобновить работуСмотреть фотографии
10:15
Андрей Бочаров сообщил о рекордном урожае в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:59
Мобильный интернет пропал в Волгограде 11 августаСмотреть фотографии
 