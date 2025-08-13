



Власти Волгограда решили отдать сторонней организации уход за обновлёнными в течение двух лет участками Центральной набережной. Мэрия объявила о поиске подрядчика, готового обслуживать верхнюю террасу в границах ул. Комсомольской и ул. 7-й Гвардейской.

Согласно проектно-сметной документации, частнику, отобранному по итогу открытого аукциона, предстоит до конца августа 2026 года производить уборку парковой зоны от мусора, ухаживать за цветниками, в том числе и высаживая однолетники, производить мойку улиц и подметание дорожек, а также лестничных маршей, установку ограждений во время проведения массовых мероприятий.

Кроме того, специалистам предстоит производить обрезку деревьев и кустарников от поросли, ремонт и текущее обслуживание поливочного водопровода и капельного орошения.

Отдельно в смете предусмотрены работы по очистке гранитных поверхностей парапетов и тумб от снега, их мытьё ручным способом. Также регулярно очищать от снега и драить с порошком специалисты должны и лавочки в парковой зоне.

Отметим, на эти цели из бюджета выделен 31 млн рублей. Подрядчика отберут во второй декаде августа.