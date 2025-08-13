Общество

В Волгограде год будут драить скамейки на Центральной набережной за 31 млн рублей

Общество 13.08.2025 07:11
0
13.08.2025 07:11


Власти Волгограда решили отдать сторонней организации уход за обновлёнными в течение двух лет участками Центральной набережной. Мэрия объявила о поиске подрядчика, готового обслуживать верхнюю террасу в границах ул. Комсомольской и ул. 7-й Гвардейской.

Согласно проектно-сметной документации, частнику, отобранному по итогу открытого аукциона, предстоит до конца августа 2026 года производить уборку парковой зоны от мусора, ухаживать за цветниками, в том числе и высаживая однолетники, производить мойку улиц и подметание дорожек, а также лестничных маршей, установку ограждений во время проведения массовых мероприятий.

Кроме того, специалистам предстоит производить обрезку деревьев и кустарников от поросли, ремонт и текущее обслуживание поливочного водопровода и капельного орошения.

Отдельно в смете предусмотрены работы по очистке гранитных поверхностей парапетов и тумб от снега, их мытьё ручным способом. Также регулярно очищать от снега и драить с порошком специалисты должны и лавочки в парковой зоне.

Отметим, на эти цели из бюджета выделен 31 млн рублей. Подрядчика отберут во второй декаде августа.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.08.2025 08:55
Общество 13.08.2025 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 05:50
Общество 13.08.2025 05:50
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 05:26
Общество 13.08.2025 05:26
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 02:12
Общество 13.08.2025 02:12
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 01:32
Общество 13.08.2025 01:32
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 21:20
Общество 12.08.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 20:55
Общество 12.08.2025 20:55
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 20:18
Общество 12.08.2025 20:18
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 19:31
Общество 12.08.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 17:23
Общество 12.08.2025 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 16:45
Общество 12.08.2025 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 16:11
Общество 12.08.2025 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 15:32
Общество 12.08.2025 15:32
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 14:55
Общество 12.08.2025 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 14:14
Общество 12.08.2025 14:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:55
В Волгограде из-за атаки беспилотников в ПВР находятся 14 горожанСмотреть фотографии
08:34
В Волгограде из-за падения БПЛА ограничено движение общественного транспортаСмотреть фотографии
08:14
Клещевыми инфекциями заразились 13 волгоградцевСмотреть фотографии
07:26
Минобороны сообщило о ликвидации над Волгоградской областью 11 БПЛАСмотреть фотографии
07:11
В Волгограде год будут драить скамейки на Центральной набережной за 31 млн рублейСмотреть фотографии
06:28
В Волгоград планируют запустить роботов доставкиСмотреть фотографии
05:50
Росавиация отменила ограничения на приём и отправку самолётов в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:26
Андрей Бочаров: обломки БПЛА упали на МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
02:12
Пять авиарейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
01:32
Аэропорт Волгограда с полуночи не принимает и не отправляет самолетыСмотреть фотографии
21:40
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули КоролевойСмотреть фотографии
21:20
Крип-а-Крип, NEMIGA и Ультра Атланты: программа самого субкультурного феста ULTRA100Смотреть фотографии
20:55
Прокуратура проверит отделение «Почты России» в Гумраке ВолгоградаСмотреть фотографии
20:35
Оперативники задержали мужчину, жестоко избившего волгоградкуСмотреть фотографии
20:15
Минсельхоз вводит запрет на вылов щуки в ВолгеСмотреть фотографии
19:31
В Камышине появится филиал Донецкого высшего общевойскового командного училищаСмотреть фотографии
18:48
«Кусали, щипали и били об кровать»: 11-летний сирота из Волжского после трех дней в лагере попал к неврологуСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде и области с начала лета утонули 18 взрослых и трое детейСмотреть фотографии
17:48
Кандидатов с судимостью и гражданством Турции не пустили на выборы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:23
Волжской ГЭС присвоили имя Федора ЛогиноваСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградской области похоронят погибшего 51-летнего контрактника Владимира ШевцоваСмотреть фотографии
16:11
Юных экстремалов с острова Зеленый поставят на учет в ПДНСмотреть фотографии
15:39
«Отбросило к остановке»: в Волжском камера сняла жуткий наезд иномарки на пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
«Она пережила единственную дочь»: в Волгограде простятся с экс-педагогом «Серебряковки»Смотреть фотографии
14:55
В Волгограде 16 августа выберут лучшего водителя грузовика России: программа дняСмотреть фотографииCмотреть видео
14:14
«Обращались в суд, а попали на судилище»: кассация в Краснодаре не смогла защитить волгоградку, разорённую угонщиком её же автомобиляСмотреть фотографии
13:58
Под Волгоградом полицейские обнаружили в полях бараки мигрантов-нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Волгоградскую сеть subway выставили на продажу за 12,5 миллионаСмотреть фотографии
13:25
Суд ужесточил приговор по делу экс-главы Елани ГугучкинаСмотреть фотографии
12:44
Ливни с градом обрушатся 12 августа на северо-восток Волгоградской областиСмотреть фотографии
 