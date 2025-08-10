Бастрыкин поручил найти виновных в страшной травме ребенка на детской площадке





В городе Волжском Волгоградской области проводится проверка по факту травмирования малолетнего ребенка на детской площадке. Мальчик получил тяжелую травму из-за сломанной «радуги».

Уточняется, что несовершеннолетний 7 августа во время игры на детской площадке по улице Советская, 37 во время игры на сломанном оборудовании упал и ударился о другом элемент конструкции. В результате падения ребенок получил рваную рану, которую пришлось зашивать.

СУ СК по региону по данному факту начата процессуальная проверка. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе процессуальной проверки.

Фото: ДТП и ЧП Волжский / t.me