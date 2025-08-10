Расследования

Бастрыкин поручил найти виновных в страшной травме ребенка на детской площадке

Расследования 10.08.2025 16:46
0
10.08.2025 16:46


В городе Волжском Волгоградской области проводится проверка по факту травмирования малолетнего ребенка на детской площадке. Мальчик получил тяжелую травму из-за сломанной «радуги».

Уточняется, что несовершеннолетний 7 августа во время игры на детской площадке по улице Советская, 37 во время игры на сломанном оборудовании упал и ударился о другом элемент конструкции. В результате падения ребенок получил рваную рану, которую пришлось зашивать. 

СУ СК по региону по данному факту начата процессуальная проверка. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе процессуальной проверки.

Фото: ДТП и ЧП Волжский / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
09.08.2025 19:51
Расследования 09.08.2025 19:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2025 15:15
Расследования 09.08.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 19:31
Расследования 08.08.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 18:56
Расследования 08.08.2025 18:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 18:43
Расследования 08.08.2025 18:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 16:44
Расследования 08.08.2025 16:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 09:24
Расследования 08.08.2025 09:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.08.2025 18:03
Расследования 07.08.2025 18:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.08.2025 16:49
Расследования 07.08.2025 16:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.08.2025 16:10
Расследования 07.08.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 21:49
Расследования 06.08.2025 21:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 21:00
Расследования 06.08.2025 21:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 19:41
Расследования 06.08.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 17:50
Расследования 06.08.2025 17:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 13:46
Расследования 06.08.2025 13:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:25
«Есть гол!»: первый тайм матча «Ротора» с «Уфой» закончился со счетом 1:0Смотреть фотографии
19:10
В Волгограде пропала женщина в зеленой футболке и белых шлепкахСмотреть фотографии
18:29
«Нужен гол»: тысячи зрителей пришли на матч «Ротора» с «Уфой»Смотреть фотографии
16:46
Бастрыкин поручил найти виновных в страшной травме ребенка на детской площадкеСмотреть фотографии
16:02
«Переломала руки и разбила голову»: 9-летняя девочка упала с высоты в лагере под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде из-за технических проблем остановлено движение трамваев №1 и 3Смотреть фотографииCмотреть видео
14:25
Крупный град сорвался в районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:51
МЧС предупредило волгоградцев о предстоящих ливнях и градеСмотреть фотографии
13:10
Даже благие цели нужно оправдать: за что банк может заблокировать карту, и как избежать ограниченийСмотреть фотографии
12:13
В МВД рассказали о мошеннической схеме с QR-кодомСмотреть фотографии
11:36
На севере Волгограда погиб пешеход после наезда иномаркиСмотреть фотографии
11:05
В России планируются увеличить штрафы за шумные автомобилиСмотреть фотографии
10:36
На юге Волгограда в массовом ДТП покалечился мотоциклист и его пассажирСмотреть фотографии
10:06
«Ждет победы Волгоград»: «Ротор» 10 августа дома сыграет с «Уфой»Смотреть фотографии
09:36
Волгоградцы жалуются на сбой мобильной связи и интернетаСмотреть фотографии
09:10
«Только эти не фотографируйте»: в Волгограде из-за высоких цен арбузы стали продавать четвертинкамиСмотреть фотографии
08:42
Волгоградцы высказались против возможной отмены домашних заданий в школеСмотреть фотографии
08:11
МО: 121 БПЛА ликвидировали за ночь над регионами РоссииСмотреть фотографии
08:00
В Саратовской области погиб человек в результате атаки БПЛАСмотреть фотографии
07:35
До +30º и дожди с грозами ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:58
Росстат: безработица в Волгоградской области снизилась до 1,9%Смотреть фотографии
21:48
Большой парад планет увидят волгоградцы 10 августаСмотреть фотографии
21:36
«Приехали из хуторов»: в Волгограде прошел баскетбольный фестиваль «Оранжевый мяч»Смотреть фотографии
20:43
В Волжском охранник детского сада задержал рецидивистаСмотреть фотографии
19:51
«Мои дети его не били»: полиция начала проверку инцидента в лагере Гули Королевой под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:58
Энергетики вернули свет в дома волгоградцев после пожара на стихийной свалкеСмотреть фотографии
18:25
Когда футбол в крови: экс-игрок «Ротора» Сергей Храмцов рассказал о переходе в команду сына МаксимаСмотреть фотографии
17:53
Волгоградец выловил полутораметрового чудо-сомаСмотреть фотографии
17:22
Человек-газон встретит болельщиков «Ротора» перед матчем с «Уфой»Смотреть фотографии
16:50
15-летний мальчик погиб в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
 