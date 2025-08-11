Расследования

Организаторов кредитной пирамиды взяли «чистенькими» в Волгограде

Расследования 11.08.2025 13:14
0
11.08.2025 13:14




Трое аферистов задержаны за хищение более 45 миллионов рублей у инвесторов. Однако сумма нанесенного ущерба может достигать 300 миллионов рублей – в настоящее время идет поиск других потерпевших. 

В задержании участвовали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волгограду совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Как установили правоохранители, 37-летний мужчина с 2021 года убеждал граждан оформлять на себя кредиты и передавать его ИП  большую часть якобы на развитие его бизнеса. При этом он обещал им, что будет сам платить по их долговым обязательствам. 

Дело пошло и помогать ему в «бизнесе» стали 22-летний приятель и 46-летняя знакомая. Они искали людей, которые могли оформить на себя кредиты, а также вели черную бухгалтерию. 

Само собой, платить по взятым обманутыми ими гражданами кредитам троица не собиралась. А так называемые «инвесторы» скоро стали получать требования от банков погасить долги. К сожалению, жертвы мошенников слишком поздно поняли, что их обманули. 

Аферистов взяли, можно сказать, чистенькими и тепленькими - одного в ванной комнате, а другого - в спальне. В ходе обысков по их месту жительства и работы полицейские изъяли деньги, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки, автомобиль, предположительно,  купленный на похищенные у граждан деньги, документацию и черновые записи.

Двое мужчин уже признались в содеянном. В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а на период расследования они заключены под стражу, добавили в ГУ МВД по Волгоградской области. 

Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.08.2025 14:48
Расследования 11.08.2025 14:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2025 12:14
Расследования 11.08.2025 12:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2025 16:46
Расследования 10.08.2025 16:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2025 19:51
Расследования 09.08.2025 19:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2025 15:15
Расследования 09.08.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 19:31
Расследования 08.08.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 18:56
Расследования 08.08.2025 18:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 18:43
Расследования 08.08.2025 18:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 16:44
Расследования 08.08.2025 16:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 09:24
Расследования 08.08.2025 09:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.08.2025 18:03
Расследования 07.08.2025 18:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.08.2025 16:49
Расследования 07.08.2025 16:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.08.2025 16:10
Расследования 07.08.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 21:49
Расследования 06.08.2025 21:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 21:00
Расследования 06.08.2025 21:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:51
В Волгоградской области сбили 9 видов вражеских БПЛАСмотреть фотографии
14:48
Админа «Острова Свободы» Михаила Серенко заподозрили в клеветеСмотреть фотографии
14:45
В Михайловке экстренные службы примчались к магазинуСмотреть фотографии
14:43
Военного из Волгоградской области суды оставили без квартирыСмотреть фотографии
14:15
«Это какая скорость была?»: в полиции рассказали о пострадавших в жестком ДТП на Волжской ГЭССмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
«Ростелеком» и «Фаззи Лоджик Лабс» обновили систему противодействия мошенничеству Smart Fraud DetectionСмотреть фотографии
13:30
На Волжской ГЭС из-за ДТП затруднено движение автомобилейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
Организаторов кредитной пирамиды взяли «чистенькими» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
В Волгограде задержали школьника с оптовой партией эфедронаСмотреть фотографии
12:14
Центр мелиорации поручил создать Андрей Бочаров во время визита в ВолГАУСмотреть фотографии
12:09
Роман Левкин усилил команду главы Волгограда МарченкоСмотреть фотографии
11:58
«Самый лучший день»: вспоминаем яркие моменты матча «Ротора» и «Уфы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
Снижение ДТП с пострадавшими зафиксировали в Волгоградской области: регион на 30-м местеСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде из-за налёта беспилотников задерживается приём и отправка 11 авиарейсовСмотреть фотографии
11:17
Билайн ускорил работу Telegram и других зарубежных сервисовСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде засняли момент ночного ДТП с пятью пострадавшими на пр. ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
Корова покалечила двух человек на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:18
Росавиация разрешила аэропорту Волгограда возобновить работуСмотреть фотографии
10:15
Андрей Бочаров сообщил о рекордном урожае в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:59
Мобильный интернет пропал в Волгограде 11 августаСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде из-за угрозы атаки БПЛА введён запрет на приём и отправку самолётовСмотреть фотографии
09:38
Миссия невыполнима? В Волгограде забуксовала разработка спецтарифа для пассажиров из Городища и ВолжскогоСмотреть фотографии
08:48
Участника СВО Дениса Давыдова похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:39
Кредитный портфель волгоградцев сократился до 401 миллиардаСмотреть фотографии
08:31
Сирены тревоги утром 11 августа завыли на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:26
МО: над регионами России уничтожили 39 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:55
Отпуск для предпенсионеров в России могут увеличить на 7 днейСмотреть фотографии
07:20
В Волгоградской области пересчитают воробьевСмотреть фотографии
06:50
Под Волгоградом стадо диких кабанов на посевах попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
06:08
Волгоградцам хотят запретить звонки в Telegram и WhatsApp*Смотреть фотографии
 