Организаторов кредитной пирамиды взяли «чистенькими» в Волгограде











Трое аферистов задержаны за хищение более 45 миллионов рублей у инвесторов. Однако сумма нанесенного ущерба может достигать 300 миллионов рублей – в настоящее время идет поиск других потерпевших.

В задержании участвовали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волгограду совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как установили правоохранители, 37-летний мужчина с 2021 года убеждал граждан оформлять на себя кредиты и передавать его ИП большую часть якобы на развитие его бизнеса. При этом он обещал им, что будет сам платить по их долговым обязательствам.

Дело пошло и помогать ему в «бизнесе» стали 22-летний приятель и 46-летняя знакомая. Они искали людей, которые могли оформить на себя кредиты, а также вели черную бухгалтерию.

Само собой, платить по взятым обманутыми ими гражданами кредитам троица не собиралась. А так называемые «инвесторы» скоро стали получать требования от банков погасить долги. К сожалению, жертвы мошенников слишком поздно поняли, что их обманули.

Аферистов взяли, можно сказать, чистенькими и тепленькими - одного в ванной комнате, а другого - в спальне. В ходе обысков по их месту жительства и работы полицейские изъяли деньги, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки, автомобиль, предположительно, купленный на похищенные у граждан деньги, документацию и черновые записи.

Двое мужчин уже признались в содеянном. В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а на период расследования они заключены под стражу, добавили в ГУ МВД по Волгоградской области.