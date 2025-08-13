Власти Волгограда сообщили о разминировании БПЛА на ул. Ополченской





Утром 13 августа в мэрии Волгограда рассказали о ходе ликвидации последствий падения обломков БПЛА на 16-этажный дом в Тракторозаводском районе Волгограда. По информации властей, сапёры завершили разминирование боевой части ударного беспилотника.

- На территории МКД по ул. Ополченской саперами завершены работы по ликвидации последствий падения обломков БПЛА. В связи с окончанием оперативных мероприятий жильцы жилого дома возвращаются в свои квартиры, - подчеркнули в муниципалитете.

Граждане, находящиеся в пункте временного размещения, развёрнутого по поручению губернатора Андрея Бочарова в школе №3, будут доставлены к месту проживания специальным автобусом.

Отметим, в связи с завершением разминирования в мэрии объявили об отмене временных маршрутов движения общественного транспорта, введённых ранее из соображений безопасности.