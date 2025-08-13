Телеком

Маршрут впечатлений: T2 собрала сотни идей для путешествий

Телеком 13.08.2025 15:22 Реклама
0
13.08.2025 15:22 Реклама


T2, российский оператор мобильной связи, продолжает поддерживать развитие внутреннего туризма в России, предлагая новые идеи для насыщенных поездок, и запустил обновленную платформу путешествий. В цифровом сервисе собраны сотни интересных маршрутов из разных уголков страны – от Камчатки до Калининграда, а также выгодные предложения от партнеров компании.
Пользователям доступен выбор из нескольких сотен направлений длительностью от одного до трех дней. Каждый вариант включает в себя удобную логистику, а также полезные рекомендации – от точек старта до советов, где лучше остановиться или сделать атмосферные фотографии.
В Волгоградской области путешественники могут за один день погрузиться в историю судоходства на Волге, спуститься к единственному в России подземному трамваю или поймать волну в Краснослободске. Более длительные маршруты позволят отправиться в поездку сразу по нескольким населенным пунктам и еще более разнообразно провести время. К примеру, одно из направлений включает в себя погружение в историю земли в станице Голубинская, знакомство со столицей российской провинции – Урюпинском, а также поиск «Волжской Швейцарии» в Камышинском районе.
Помимо Волгоградской области, на платформе представлены и другие регионы юга России. Так, в Ставропольском крае вместе с T2 можно изучить гору Машук, пройтись вдоль Курортного озера или заглянуть в музей-заповедник «Татарское городище». В Ростовской области маршруты проведут по местам историко-культурного наследия, в числе которых производство семикаракорской керамики и места жизни знаменитого писателя – Антона Чехова. В Краснодарском крае и Республике Адыгее путешественников ждут величественные природные достопримечательности – захватывающие панорамы Главного Кавказского хребта, каньоны и подвесные мосты, а также многочисленные смотровые площадки, с которых открываются невероятные виды. Всего на платформе представлено более 40 южных маршрутов.
Возможности сайта были расширены и в части полезных сервисов для поездок. Теперь пользователи могут заказать услуги автотехпомощи, оформить страховку, подобрать спонтанный маршрут через рандомайзер и прослушать атмосферный музыкальный плейлист. Платформа также позволяет оценить широкую карту покрытия T2. Дополнительно абонентов оператора ждут специальные предложения от партнеров, которые сделают поездки не только комфортными, но и более выгодными.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2:
– Волгоградская область – это регион, где история переплетается с природой, превращая каждую поездку в уникальное путешествие. Здесь можно узнать о богатой прошлом судоходства на Волге, увидеть единственный в России подземный трамвай, полюбоваться архитектурой прошлых эпох, а также открыть для себя неповторимые природные достопримечательности, которые точно стоит посетить хотя бы раз в жизни. На нашей платформе путешествий мы собрали не только насыщенные впечатлениями маршруты, но и полезные сервисы для поездок. Благодаря широкому покрытию сети T2 в Волгоградской области абоненты компании останутся на связи в любой точке путеводителя и смогут делиться впечатлениями от отдыха в режиме онлайн.
Источник фото: shutterstock, автор: Alexandr Gostev
Реклама. ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280, erid: 2SDnjbtAecE

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
11.08.2025 13:57 Реклама
Телеком 11.08.2025 13:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.08.2025 11:17 Реклама
Телеком 11.08.2025 11:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.08.2025 12:34 Реклама
Телеком 08.08.2025 12:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.08.2025 16:01 Реклама
Телеком 07.08.2025 16:01 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.08.2025 17:53 Реклама
Телеком 06.08.2025 17:53 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.08.2025 15:38 Реклама
Телеком 06.08.2025 15:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.08.2025 09:27
Телеком 04.08.2025 09:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.08.2025 17:40 Реклама
Телеком 01.08.2025 17:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.08.2025 16:20 Реклама
Телеком 01.08.2025 16:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.07.2025 14:06 Реклама
Телеком 30.07.2025 14:06 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.07.2025 11:14 Реклама
Телеком 30.07.2025 11:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.07.2025 17:15 Реклама
Телеком 25.07.2025 17:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.07.2025 14:45 Реклама
Телеком 25.07.2025 14:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.07.2025 12:41 Реклама
Телеком 24.07.2025 12:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.07.2025 15:24 Реклама
Телеком 22.07.2025 15:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:45
«Скончался на месте»: один человек погиб в лобовом столкновении грузовиков в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:39
Легенда «Ротора» Владимир Нидергаус 13 августа отмечает 58-летие Смотреть фотографии
16:35
Роскомнадзор признал блокировку звонков через WhatsApp* и TelegramСмотреть фотографии
16:14
«У нас не заржавеет»: Бочаров заявил, что регион станет столицей нержавеющих сталейСмотреть фотографии
15:40
Пробка и что-то течёт: два грузовика столкнулись на Третьей продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:24
«Вон там газ идет!»: в Волжском пробили газовую трубу рядом с домамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
Маршрут впечатлений: T2 собрала сотни идей для путешествийСмотреть фотографии
15:17
Две волгоградки попали в десятки лучших на чемпионате РФ по тяжелой атлетикеСмотреть фотографии
14:37
Руководству лагеря им. Гули Королевой запретили скрывать от волгоградцев ЧП с их детьмиСмотреть фотографии
14:20
Самолет до Антальи приземлился в Волгограде из-за отказа системы IRSСмотреть фотографии
13:26
На юге Волгограда начался ремонт Второй продольнойСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде вопрос транспортной доступности ЖК «Колизей» отложили до 2026 годаСмотреть фотографии
13:18
Андрей Бочаров презентовал продукцию волгоградских заводов руководству «Газпрома»Смотреть фотографии
13:16
Сирены тревоги услышали днем 13 августа жители ВолгоградаСмотреть фотографии
12:33
С 1 сентября в России зарплату будут считать по-новому: что изменится для волгоградцевСмотреть фотографии
11:57
Дело о миллиардном состоянии судьи из Адыгеи Трахова передано в Волжский горсудСмотреть фотографии
11:56
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу об очередном ЧП с ребенком в детском лагереСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы могут сэкономить на электроэнергии несколько тысяч рублей в годСмотреть фотографии
10:34
«Паники не было»: волгоградцы рассказали о неспокойной ночи из-за падения БПЛАСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде из-за обрыва контактного провода встало движение на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
10:31
Асфальтовому заводу вменили 50 млн рублей ущерба за горы мусора под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:23
Мать с двумя детьми пострадали в перевернувшемся авто под ВолгоградкомСмотреть фотографии
10:13
Минцифры проработает автоматическое получение льгот ветеранами СВОСмотреть фотографии
09:55
С улиц Волжского вывезут почти 6 тыс. кубометров строительного мусораСмотреть фотографии
09:32
Под Волгоградом суд взыскал с автора оскорбительных смс 23 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:15
Власти Волгограда сообщили о разминировании БПЛА на ул. ОполченскойСмотреть фотографии
08:55
В Волгограде из-за атаки беспилотников в ПВР находятся 14 горожанСмотреть фотографии
08:34
В Волгограде из-за падения БПЛА ограничено движение общественного транспортаСмотреть фотографии
08:14
Клещевыми инфекциями заразились 13 волгоградцевСмотреть фотографии
07:26
Минобороны сообщило о ликвидации над Волгоградской областью 11 БПЛАСмотреть фотографии
 