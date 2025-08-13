Маршрут впечатлений: T2 собрала сотни идей для путешествий

Телеком 13.08.2025 15:22 Реклама
0
13.08.2025 15:22 Реклама
T2, российский оператор мобильной связи, продолжает поддерживать развитие внутреннего туризма в России, предлагая новые идеи для насыщенных поездок, и запустил обновленную платформу путешествий. В цифровом сервисе собраны сотни интересных маршрутов из разных уголков страны – от Камчатки до Калининграда, а также выгодные предложения от партнеров компании.
Пользователям доступен выбор из нескольких сотен направлений длительностью от одного до трех дней. Каждый вариант включает в себя удобную логистику, а также полезные рекомендации – от точек старта до советов, где лучше остановиться или сделать атмосферные фотографии.
В Волгоградской области путешественники могут за один день погрузиться в историю судоходства на Волге, спуститься к единственному в России подземному трамваю или поймать волну в Краснослободске. Более длительные маршруты позволят отправиться в поездку сразу по нескольким населенным пунктам и еще более разнообразно провести время. К примеру, одно из направлений включает в себя погружение в историю земли в станице Голубинская, знакомство со столицей российской провинции – Урюпинском, а также поиск «Волжской Швейцарии» в Камышинском районе.
Помимо Волгоградской области, на платформе представлены и другие регионы юга России. Так, в Ставропольском крае вместе с T2 можно изучить гору Машук, пройтись вдоль Курортного озера или заглянуть в музей-заповедник «Татарское городище». В Ростовской области маршруты проведут по местам историко-культурного наследия, в числе которых производство семикаракорской керамики и места жизни знаменитого писателя – Антона Чехова. В Краснодарском крае и Республике Адыгее путешественников ждут величественные природные достопримечательности – захватывающие панорамы Главного Кавказского хребта, каньоны и подвесные мосты, а также многочисленные смотровые площадки, с которых открываются невероятные виды. Всего на платформе представлено более 40 южных маршрутов.
Возможности сайта были расширены и в части полезных сервисов для поездок. Теперь пользователи могут заказать услуги автотехпомощи, оформить страховку, подобрать спонтанный маршрут через рандомайзер и прослушать атмосферный музыкальный плейлист. Платформа также позволяет оценить широкую карту покрытия T2. Дополнительно абонентов оператора ждут специальные предложения от партнеров, которые сделают поездки не только комфортными, но и более выгодными.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2:
– Волгоградская область – это регион, где история переплетается с природой, превращая каждую поездку в уникальное путешествие. Здесь можно узнать о богатой прошлом судоходства на Волге, увидеть единственный в России подземный трамвай, полюбоваться архитектурой прошлых эпох, а также открыть для себя неповторимые природные достопримечательности, которые точно стоит посетить хотя бы раз в жизни. На нашей платформе путешествий мы собрали не только насыщенные впечатлениями маршруты, но и полезные сервисы для поездок. Благодаря широкому покрытию сети T2 в Волгоградской области абоненты компании останутся на связи в любой точке путеводителя и смогут делиться впечатлениями от отдыха в режиме онлайн.
Источник фото: shutterstock, автор: Alexandr Gostev
Реклама. ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280, erid: 2SDnjbtAecE
«Ростелеком» и «Фаззи Лоджик Лабс» обновили систему противодействия мошенничеству Smart Fraud Detection11.08.2025 13:57 Реклама
Телеком 11.08.2025 13:57 Реклама
Билайн ускорил работу Telegram и других зарубежных сервисов11.08.2025 11:17 Реклама
Телеком 11.08.2025 11:17 Реклама
Билайн усилил сеть домашнего интернета и ТВ в Волгограде с помощью отечественного оборудования08.08.2025 12:34 Реклама
Телеком 08.08.2025 12:34 Реклама
Звонки без границ: T2 внедрила технологию VoWiFi в Волгоградской области07.08.2025 16:01 Реклама
Телеком 07.08.2025 16:01 Реклама
T2 получила наивысший рейтинг среди операторов на платформе Dream Job06.08.2025 17:53 Реклама
Телеком 06.08.2025 17:53 Реклама
Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту Билайна06.08.2025 15:38 Реклама
Телеком 06.08.2025 15:38 Реклама
На Юге России зарегистрировали DDoS-атаку продолжительностью почти 20 часов04.08.2025 09:27
Телеком 04.08.2025 09:27
Летний рост популярности: число пользователей интерактивного ТВ «Ростелекома» в регионе превысило 100 тыс.01.08.2025 17:40 Реклама
Телеком 01.08.2025 17:40 Реклама
Продажи умных колонок выросли в рознице на 77% – T201.08.2025 16:20 Реклама
Телеком 01.08.2025 16:20 Реклама
Интернета хватит всем: в Волгоградской области вырос спрос на услуги «Ростелекома»30.07.2025 14:06 Реклама
Телеком 30.07.2025 14:06 Реклама
T2 предупреждает о распространении вредоносных программ через связку SMS и Telegram30.07.2025 11:14 Реклама
Телеком 30.07.2025 11:14 Реклама
На гребне волны: Т2 дарит скидку на сап-прогулки в Волгограде25.07.2025 17:15 Реклама
Телеком 25.07.2025 17:15 Реклама
Т2 на первом месте по увеличению скорости мобильного интернета в I-II кварталах 2025 – Speed Test25.07.2025 14:45 Реклама
Телеком 25.07.2025 14:45 Реклама
Билайн обеспечивает доставку 80% корпоративных SIM-карт в течение суток24.07.2025 12:41 Реклама
Телеком 24.07.2025 12:41 Реклама
Мобильный интернет в России стал быстрее на 12%22.07.2025 15:24 Реклама
Телеком 22.07.2025 15:24 Реклама