Губернатор Волгоградской области сегодня, 11 августа, посетил испытательную площадку ВолГАУ, где проходит апробацию дождевальная машина волгоградского производства. Также здесь проверяют работу отечественных цифровых сервисов, применяемых в растениеводстве и животноводстве.

Важным шагом в решении задач импортозамещения в АПК стала разработка волгоградской дождевальной машины — ZDM кругового типа радиусом 260 метров. Она способна единовременно орошать площадь в 21 га.

Импортозамещение в сфере АПК – это основа продовольственной безопасности и технологического суверенитета.

- Если этого не будет, то, конечно, те задачи, которые перед нами стоят, выполнять будет сложно. Дождевальная машина волгоградского производства проходит серьезные испытания и уже зарекомендовала себя с очень хорошей стороны. И важно, что наш производитель напрямую работает с нашими учеными, с нашим сельхозуниверситетом. Это еще хорошо и тем, что в разработке принимают участие в том числе и наши студенты, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Дождевальная машина волгоградского производства была представлена в рамках Всероссийского дня поля и вызвала положительные отклики.

Также в волгоградском вузе разрабатывают и новые цифровые продукты, которые, например, позволяют фермеру с помощью смартфона управлять хозяйством: выбирать оптимальный вариант выращивания культур с учетом сортов и климата, получать аналитику и отчеты.

- За цифровизацией сферы АПК – большое будущее, и нам нужно помогать разработчикам, нашим сельхозтоваропроизводителям, нашим предприятиям внедрять такие технологии непосредственно на земле. Еще одна история, которая для нас тоже очень важна, связана непосредственно с вопросами орошения. И то, что сегодня представлено разработчиками, — уникальная история, в России такого нет, —подчеркнул глава региона.

В связи с важностью вопроса Андрей Бочаров поручил проработать предложения по созданию в регионе Центра мелиорации.