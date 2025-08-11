Губернатор Волгоградской области сегодня, 11 августа, посетил испытательную площадку ВолГАУ, где проходит апробацию дождевальная машина волгоградского производства. Также здесь проверяют работу отечественных цифровых сервисов, применяемых в растениеводстве и животноводстве.
Важным шагом в решении задач импортозамещения в АПК стала разработка волгоградской дождевальной машины — ZDM кругового типа радиусом 260 метров. Она способна единовременно орошать площадь в 21 га.
Импортозамещение в сфере АПК – это основа продовольственной безопасности и технологического суверенитета.
- Если этого не будет, то, конечно, те задачи, которые перед нами стоят, выполнять будет сложно. Дождевальная машина волгоградского производства проходит серьезные испытания и уже зарекомендовала себя с очень хорошей стороны. И важно, что наш производитель напрямую работает с нашими учеными, с нашим сельхозуниверситетом. Это еще хорошо и тем, что в разработке принимают участие в том числе и наши студенты, - подчеркнул Андрей Бочаров.
Дождевальная машина волгоградского производства была представлена в рамках Всероссийского дня поля и вызвала положительные отклики.
Также в волгоградском вузе разрабатывают и новые цифровые продукты, которые, например, позволяют фермеру с помощью смартфона управлять хозяйством: выбирать оптимальный вариант выращивания культур с учетом сортов и климата, получать аналитику и отчеты.
- За цифровизацией сферы АПК – большое будущее, и нам нужно помогать разработчикам, нашим сельхозтоваропроизводителям, нашим предприятиям внедрять такие технологии непосредственно на земле. Еще одна история, которая для нас тоже очень важна, связана непосредственно с вопросами орошения. И то, что сегодня представлено разработчиками, — уникальная история, в России такого нет, —подчеркнул глава региона.
В связи с важностью вопроса Андрей Бочаров поручил проработать предложения по созданию в регионе Центра мелиорации.