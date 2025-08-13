



13 августа в Краснооктябрьском районе Волгограда произошёл сбой в работе общественного транспорта. Из-за обрыва контактной сети в утренний час пик встало движение троллейбусов №9. Авария произошла на участке у остановки общественного транспорта «Площадь Возрождения».

- В настоящее время производятся ремонтные работы. Продолжает движение лишь подвижной состав с автономным ходом. Сроки возобновления троллейбусного сообщения по маршруту №9 сейчас не известны, - подчеркнули в диспетчерской МУП «Метроэлектротранс».

По словам очевидцев, на месте аварии уже скопился караван из семи троллейбусов. Работает аварийно-восстановительная бригада.





Отметим, судя по данным «Яндекс Карт», автомобильный затор от «Возрождения» уже растянулся на 1,7 километра и продолжает увеличиваться.

Фото: Жесть Волгограда / t.me