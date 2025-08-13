Транспорт

В Волгограде из-за обрыва контактного провода встало движение на пр. Ленина

Транспорт 13.08.2025 10:33
13 августа в Краснооктябрьском районе Волгограда произошёл сбой в работе общественного транспорта. Из-за обрыва контактной сети в утренний час пик встало движение троллейбусов №9. Авария произошла на участке у остановки общественного транспорта «Площадь Возрождения».

- В настоящее время производятся ремонтные работы. Продолжает движение лишь подвижной состав с автономным ходом. Сроки возобновления троллейбусного сообщения по маршруту №9 сейчас не известны, - подчеркнули в диспетчерской МУП «Метроэлектротранс».

По словам очевидцев, на месте аварии уже скопился караван из семи троллейбусов. Работает аварийно-восстановительная бригада.


Отметим, судя по данным «Яндекс Карт», автомобильный затор от «Возрождения» уже растянулся на 1,7 километра и продолжает увеличиваться.

Фото: Жесть Волгограда / t.me

Лента новостей

11:57
Дело о миллиардном состоянии судьи из Адыгеи Трахова передано в Волжский горсудСмотреть фотографии
11:56
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу об очередном ЧП с ребенком в детском лагереСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы могут сэкономить на электроэнергии несколько тысяч рублей в годСмотреть фотографии
10:34
«Паники не было»: волгоградцы рассказали о неспокойной ночи из-за падения БПЛАСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде из-за обрыва контактного провода встало движение на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
10:31
Асфальтовому заводу вменили 50 млн рублей ущерба за горы мусора под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:23
Мать с двумя детьми пострадали в перевернувшемся авто под ВолгоградкомСмотреть фотографии
10:13
Минцифры проработает автоматическое получение льгот ветеранами СВОСмотреть фотографии
09:55
С улиц Волжского вывезут почти 6 тыс. кубометров строительного мусораСмотреть фотографии
09:32
Под Волгоградом суд взыскал с автора оскорбительных смс 23 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:15
Власти Волгограда сообщили о разминировании БПЛА на ул. ОполченскойСмотреть фотографии
08:55
В Волгограде из-за атаки беспилотников в ПВР находятся 14 горожанСмотреть фотографии
08:34
В Волгограде из-за падения БПЛА ограничено движение общественного транспортаСмотреть фотографии
08:14
Клещевыми инфекциями заразились 13 волгоградцевСмотреть фотографии
07:26
Минобороны сообщило о ликвидации над Волгоградской областью 11 БПЛАСмотреть фотографии
07:11
В Волгограде год будут драить скамейки на Центральной набережной за 31 млн рублейСмотреть фотографии
06:28
В Волгоград планируют запустить роботов доставкиСмотреть фотографии
05:50
Росавиация отменила ограничения на приём и отправку самолётов в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:26
Андрей Бочаров: обломки БПЛА упали на МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
02:12
Пять авиарейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
01:32
Аэропорт Волгограда с полуночи не принимает и не отправляет самолетыСмотреть фотографии
21:40
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули КоролевойСмотреть фотографии
21:20
Крип-а-Крип, NEMIGA и Ультра Атланты: программа самого субкультурного феста ULTRA100Смотреть фотографии
20:55
Прокуратура проверит отделение «Почты России» в Гумраке ВолгоградаСмотреть фотографии
20:35
Оперативники задержали мужчину, жестоко избившего волгоградкуСмотреть фотографии
20:15
Минсельхоз вводит запрет на вылов щуки в ВолгеСмотреть фотографии
19:31
В Камышине появится филиал Донецкого высшего общевойскового командного училищаСмотреть фотографии
18:48
«Кусали, щипали и били об кровать»: 11-летний сирота из Волжского после трех дней в лагере попал к неврологуСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде и области с начала лета утонули 18 взрослых и трое детейСмотреть фотографии
17:48
Кандидатов с судимостью и гражданством Турции не пустили на выборы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 