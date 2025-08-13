В Волгограде из-за падения БПЛА ограничено движение общественного транспорта





В Волгограде из-за падения БПЛА на 16-этажку в Тракторозаводском районе ограничено движение общественного транспорта. По данным мэрии, на время разминирования скорректирована работа автобусов №21, 25, 43 и 59, троллейбуса №9 и маршруток №№3с, 10с, 13, 46с и 57к.

- Внесены изменения в работу общественного транспорта, маршруты которого проходят вблизи места работ. Пассажирский транспорт следует по измененной схеме движения, с исключением проезда по ул. Ополченской в границах от ООТ «Рынок ТЗР» до ООТ «Ул. Ополченская» (Ул. Тарифная), - рассказали в пресс-службе мэрии.

По информации муниципалитета, автобусы №№ 21, 25 и 59, а также маршрутки №№3с, № 46с, 57к следуют из микрорайона Спартановка по проспекту им. Ленина с выездом по улице Тарифная на ул. Ополченская и далее по своему маршруту.

Маршрутки №10с и №13 проезжают по ул. Шурухина через кольцо на ул. Ополченской и выезжают на проспект им. Ленина, далее через улицу Тарифная на ул. Ополченскую.

Автобус №43 едет тем же маршрутом через улицу Тарифная и малый проспект им. Ленина.

Троллейбус №9 временно не будет заезжать на Нижний Тракторный. Сообщение с посёлком будет обеспечено лишь автобусами № 61 и № 61к, а также маршрутками №57к.

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион, а также эвакуации жителей одного из МКД на ул. Ополченской. Средствами ПВО за ночь был отражён налёт 11 ударных беспилотников.