Общество

В Волгограде из-за атаки беспилотников в ПВР находятся 14 горожан

Общество 13.08.2025 08:55
0
13.08.2025 08:55


В Волгограде утром 13 августа в пункте временного размещения продолжают находится 14 жителей многоэтажки на ул. Ополченской, куда ночью упали обломки БПЛА. Часть из собственников разместились у родственников и знакомых. Оставшиеся обеспечены властями местом для отдыха, а также питанием.

- В настоящее время 14 жильцов находятся в пункте временного размещения в корпусе МОУ СШ №3. Для них на территории ПВР были организованы спальные места и горячее питание, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.

Отметим, о падении в Волгограде ударного беспилотника ранее сообщал губернатор Андрей Бочаров. По поручению руководителя в городе был развёрнут пункт размещения, куда автобусами были доставлены жильцы 16-этажной новостройки на ул. Ополченской. Позже стало известно, что до окончания работ по разминированию боевой части дрона, муниципалитетом скорректированы маршруты движения автобусов №21, 25, 43 и 59, троллейбуса №9 и маршруток №№3с, 10с, 13, 46с и 57к. Они временно минуют участок пути по ул. Ополченской в границах от ООТ «Рынок ТЗР» до ООТ «Ул. Ополченская».

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.08.2025 11:56
Общество 13.08.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 10:41
Общество 13.08.2025 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.08.2025 10:13
Общество 13.08.2025 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 09:32
Общество 13.08.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 09:15
Общество 13.08.2025 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 07:11
Общество 13.08.2025 07:11
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 05:50
Общество 13.08.2025 05:50
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 05:26
Общество 13.08.2025 05:26
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 02:12
Общество 13.08.2025 02:12
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2025 01:32
Общество 13.08.2025 01:32
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 21:20
Общество 12.08.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 20:55
Общество 12.08.2025 20:55
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 20:18
Общество 12.08.2025 20:18
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 19:31
Общество 12.08.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2025 17:23
Общество 12.08.2025 17:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:57
Дело о миллиардном состоянии судьи из Адыгеи Трахова передано в Волжский горсудСмотреть фотографии
11:56
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу об очередном ЧП с ребенком в детском лагереСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы могут сэкономить на электроэнергии несколько тысяч рублей в годСмотреть фотографии
10:34
«Паники не было»: волгоградцы рассказали о неспокойной ночи из-за падения БПЛАСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде из-за обрыва контактного провода встало движение на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
10:31
Асфальтовому заводу вменили 50 млн рублей ущерба за горы мусора под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:23
Мать с двумя детьми пострадали в перевернувшемся авто под ВолгоградкомСмотреть фотографии
10:13
Минцифры проработает автоматическое получение льгот ветеранами СВОСмотреть фотографии
09:55
С улиц Волжского вывезут почти 6 тыс. кубометров строительного мусораСмотреть фотографии
09:32
Под Волгоградом суд взыскал с автора оскорбительных смс 23 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:15
Власти Волгограда сообщили о разминировании БПЛА на ул. ОполченскойСмотреть фотографии
08:55
В Волгограде из-за атаки беспилотников в ПВР находятся 14 горожанСмотреть фотографии
08:34
В Волгограде из-за падения БПЛА ограничено движение общественного транспортаСмотреть фотографии
08:14
Клещевыми инфекциями заразились 13 волгоградцевСмотреть фотографии
07:26
Минобороны сообщило о ликвидации над Волгоградской областью 11 БПЛАСмотреть фотографии
07:11
В Волгограде год будут драить скамейки на Центральной набережной за 31 млн рублейСмотреть фотографии
06:28
В Волгоград планируют запустить роботов доставкиСмотреть фотографии
05:50
Росавиация отменила ограничения на приём и отправку самолётов в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:26
Андрей Бочаров: обломки БПЛА упали на МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
02:12
Пять авиарейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
01:32
Аэропорт Волгограда с полуночи не принимает и не отправляет самолетыСмотреть фотографии
21:40
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули КоролевойСмотреть фотографии
21:20
Крип-а-Крип, NEMIGA и Ультра Атланты: программа самого субкультурного феста ULTRA100Смотреть фотографии
20:55
Прокуратура проверит отделение «Почты России» в Гумраке ВолгоградаСмотреть фотографии
20:35
Оперативники задержали мужчину, жестоко избившего волгоградкуСмотреть фотографии
20:15
Минсельхоз вводит запрет на вылов щуки в ВолгеСмотреть фотографии
19:31
В Камышине появится филиал Донецкого высшего общевойскового командного училищаСмотреть фотографии
18:48
«Кусали, щипали и били об кровать»: 11-летний сирота из Волжского после трех дней в лагере попал к неврологуСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде и области с начала лета утонули 18 взрослых и трое детейСмотреть фотографии
17:48
Кандидатов с судимостью и гражданством Турции не пустили на выборы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 