В Волгограде из-за атаки беспилотников в ПВР находятся 14 горожан





В Волгограде утром 13 августа в пункте временного размещения продолжают находится 14 жителей многоэтажки на ул. Ополченской, куда ночью упали обломки БПЛА. Часть из собственников разместились у родственников и знакомых. Оставшиеся обеспечены властями местом для отдыха, а также питанием.

- В настоящее время 14 жильцов находятся в пункте временного размещения в корпусе МОУ СШ №3. Для них на территории ПВР были организованы спальные места и горячее питание, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.

Отметим, о падении в Волгограде ударного беспилотника ранее сообщал губернатор Андрей Бочаров. По поручению руководителя в городе был развёрнут пункт размещения, куда автобусами были доставлены жильцы 16-этажной новостройки на ул. Ополченской. Позже стало известно, что до окончания работ по разминированию боевой части дрона, муниципалитетом скорректированы маршруты движения автобусов №21, 25, 43 и 59, троллейбуса №9 и маршруток №№3с, 10с, 13, 46с и 57к. Они временно минуют участок пути по ул. Ополченской в границах от ООТ «Рынок ТЗР» до ООТ «Ул. Ополченская».

Фото из архива ИА «Высота 102»