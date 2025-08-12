Расследования

«Кусали, щипали и били об кровать»: 11-летний сирота из Волжского после трех дней в лагере попал к неврологу

12.08.2025
11-летний мальчик из Волжского после трех дней, проведенных в лагере «Чайка» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, теперь не спит и кричит по ночам. Как рассказала ИА «Высота 102» тетя ребенка, Светлана, ее племянник Даниил – сирота, опекуном которого является его родная бабушка, – давно мечтал поехать в лагерь. 

– Мы даже от моря отказались – так он хотел провести лето в лагере. Выбрали лагерь «Чайка» – это недалеко от Волжского, можно часто ездить. Смена началась 2 августа. Но буквально через день Даниил стал проситься домой – звонил нам в пять или шесть утра с лавочки около корпуса, плакал. Сначала мы думали, что он просто скучает – Даниил ничего нам не рассказывал, просто просил, чтобы его забрали. На четвертый день мы не выдержали, поехали к нему. Взяли с собой вкусности, думали, сейчас нас увидит, успокоится и не захочет домой. А теперь мы себя виним, что не забрали его раньше, – вспоминает Светлана. 

Когда 7 августа машина со Светланой, бабушкой Даниила и его двоюродным братом подъехала к воротам, охранник спросил, какой отряд им нужен.

– Когда он услышал, что в четвертый, он понимающе кивнул и сказал, что оттуда уехало уже пол-отряда. Меня это, конечно, насторожило. Но Даниил и тогда нам ничего не рассказал, только стоял на своем – хочет домой. Ничего не оставалось, как его забрать. Ну, а когда мы приехали домой, то пришли в ужас – племянник был весь в синяках, щипках, покусанный, прямо со следами от зубов. Мы были шокированы. Даниил тогда нам признался, что над ним издевались другие мальчики. Верховодил там какой-то Иван, который якобы приехал в лагерь с таблетками и вел себя возбужденно и неадекватно. Только один раз издевательства прекратили вожатые, которые увидели, как Даниила толкнули спиной  на грядушку кровати. Потом их сменили, но на этом ничего не закончилось, – продолжила Светлана. 

Женщина тут же позвонила заместителю директора лагеря Максиму Алисову и сообщила ему о том, что произошло с ее племянником. 

– В ответ я услышала, что в лагере – 600 детей и за каждым, по его словам, не уследишь. При этом он сказал, что занимается этим вопросом. Я была поражена. Я спросила, почему вы это замалчиваете, тут должна разбираться полиция, а администрация отвечает за каждого из шестисот детей, негодует собеседница информагентства. 


Бабушка Даниила в тот же день, когда ее внука забрали из лагеря, обратилась с заявлением в полицию. Проверку проводит ПДН отдела полиции №1 Волжского. Ребенок уже прошел судебно-медицинскую экспертизу. По словам родных, у мальчика зафиксированы и следы издевательств в области половых органов. 

– Мы не сразу увидели, что у Даниила еще травмирован нос – будем проходить рентген. Но у невролога, которого мы посетили, мы, видимо, будем наблюдаться еще долго. Племянник не спит по ночам, кричит. Мы уже потом узнали, что из четвертого отряда, где был Даниил, уехали многие дети, а комната с девочками – прямо полностью, – продолжила Светлана. 

Бабушка мальчика в заявлении в полицию просила также провести проверку в отношении мальчика Ивана, который мог быть причастен к издевательствам в отношении ее внука. 

– Сказать, что мы возмущены тем, что случилось, это ничего не сказать! – говорит Светлана. – Где были взрослые? Почему вожатые не следили за детьми, когда мой племянник подвергался издевательствам? Нам это непонятно. Он вынужден был ночью убегать из корпуса, сидеть на лавочке, а вожатые в это время спали. Никто не спрашивал, почему ребенок плачет! С нами никто из администрации лагеря после случившегося не связывался, не извинялся, мы вообще ничего не знаем, проводил ли там вообще кто-то хоть какое-то разбирательство?

Корреспондент ИА «Высота 102» связался с замдиректора лагеря «Чайка» по воспитательной работе Максимом Алисовым и попросил его прокомментировать произошедшее. Как выяснилось, о синяках и травмах Даниила педагог ничего не знал, предположив, что повреждения ребенок мог получить в другом месте. В то же время он заверил, что в лагере проводилась проверка по факту стычек детей. 

– Такое, к сожалению, бывает в лагере. Это же мальчишки. Но Ивана мы из лагеря отчислили как зачинщика драк. Я, кстати, просил у тети Даниила, чтобы она назвала, кто конкретно обижал ее племянника, но почему-то она не стала называть имена. Но поведение Даниила тоже было неподобающим – на него жаловались и вожатые, и дети, которые его недолюбливали. У меня есть докладные, которые на него писали. Когда его забрали, все  выдохнули с облегчением. А родным я бы посоветовал проверить браузер его телефона, пусть посмотрят, какие сайты он смотрел, – заявил собеседник информагентства. 

По словам Максима Олеговича, если дети себя нормально ведут, они с удовольствием проводят время в лагере, участвуют в различных мероприятиях и соревнованиях. 

– У нас есть дети, которые приезжают к нам по две смены в одном сезоне. И никаких жалоб от них не поступает. Ведь если ребенок возвращается с удовольствием, то, значит, ему у нас комфортно, – продолжил педагог. 

Когда публикация уже готовилась к выходу, Максим Алисов позвонил в редакцию информагентства и сообщил, что на видеозаписи с пункта охраны, куда 6 августа подъезжал автомобиль с родственниками Даниила, было зафиксировано, как женщина ударила мальчика по лицу. 

Редакция V102.RU не дает оценку произошедшим в лагере событиям, лишь предоставляя возможность высказать свое мнение и позицию по этой ситуации разным сторонам. Проверку проводят правоохранительные органы, которые и сделают соответствующие выводы. 

