Минобороны сообщило о ликвидации над Волгоградской областью 11 БПЛА

Происшествия 13.08.2025 07:26
В Минобороны России рассказали подробности ночного налёта БПЛА на Волгоградскую область. В атаке на инфраструктуру региона были задействованы 11 беспилотных летательных аппаратов. Террористическая атака была успешно отбита дежурными расчётами ПВО.

- С 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО над Волгоградской областью перехвачены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили журналистам в военном ведомстве.

В целом же налёту этой ночью, помимо волгоградского региона, подверглись Брянская, Ростовская, Белгородская, Воронежская области, а также Краснодарский край и республика Крым. Кроме того, беспилотники самолётного типа также были сбиты над акваторией Азовского моря. За данный период на территории России ликвидированы были 36 БПЛА.

Напомним, как ранее сообщала редакция, один из ударных беспилотников был сбит в Тракторозаводском районе Волгограда. По информации губернатора Волгоградской области, обломки упали на 16-этажный дом. В областном центре был развёрнут пункт временного размещения для жильцов эвакуированной высотки.

