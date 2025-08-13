Сирены тревоги услышали днем 13 августа жители Волгограда





Сегодня, 13 августа, жители Волгограда услышали звук тревожных сирен. Как сообщает V102.RU, звуковые оповещения включились примерно в 12:40.

Жители Центрального и Краснооктябрьского районов города услышали гулкий вой, который звучал со стороны Волги. Как поясняют волгоградцы, звук доносился с короткими перерывами каждые несколько минут.

Напомним, ранее жителей Волгограда и Волжского предупреждали о плановых технических работах по проверке оповещения на территории общеобразовательных учреждений города Волжского, которые проводят с 12 по 14 августа МКУ «ЕДДС» совместно с ООО «Link».

Сирены включают в школе №6 на ул. Нариманова, 27, в школе №31 на ул. 40 лет Победы, 79, в первом корпусе школы №15 на ул. Калинин, 2 и в школе №20 на ул. Пушкина, 44.