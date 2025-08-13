Происшествия

«Паники не было»: волгоградцы рассказали о неспокойной ночи из-за падения БПЛА

Происшествия 13.08.2025 10:34
13.08.2025 10:34


В Волгограде, по информации очевидцев, в результате падения обломков сбитого дежурными средствами БПЛА  никто из жителей многоквартирного дома на ул. Ополченской не пострадал. При этом, отмечают волгоградцы, все оперативные службы в короткое время прибыли на место происшествия в Тракторозаводском районе.

Напомним, о падении обломков на 16-этажный дом по ул. Ополченской минувшей ночью в 02.30 сообщил губернатор Волгоградской области  Андрей Бочаров. Он также заявил, что оперативные службы в сжатые сроки организовали эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами. 

– На самом деле, отделались легким испугом. Несколько осколков лишь частично повредили кирпичную кладку на смотровом балконе. Возгораний каких-либо не было, –  рассказали волгоградцы. – Надо отдать должное, все оперативные службы быстро стянулись к дому. Никто не паниковал и не сопротивлялся необходимости на несколько часов отправиться в ПВР. 

Как ранее сообщала редакция, жители высотки были размещены на базе одного из местных образовательных учреждений. Туда людей глубокой ночью доставили автобусами. 

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Специалисты обещают в кратчайшие сроки произвести разминирование, а также устранить все последствия ночной атаки.

