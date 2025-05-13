Политика

Андрей Бочаров поучаствовал в видеосовещании под руководством президента

Политика 13.05.2025 17:15
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13.05.2025 17:15


Сегодня, 13 мая, Владимир Путин провел встречу с предпринимательским сообществом в Москве, участие в котором приняли и представители из Волгоградской области в режиме видеоконференции, сообщает V102.RU.

По данным администрации региона, Волгоградскую область представляли губернатор Андрей Бочаров, председатель Совета Волгоградского регионального отделения «Деловая Россия» Роман Созаруков, члены областного совета организации, уполномоченный по защите прав предпринимателей и представители Агентства инвестиционного развития Волгоградской области.

Встреча Владимира Путина с с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» проходила в Кремле, а на видеосвязи были более 300 делегатов XX Форума-съезда организации, а также региональные отделения во всех субъектах РФ.

- Главная тема обсуждения – обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации, - говорится на сайте Кремля.

В свою очередь в администрации региона отметили, что в Волгоградской области выстроена системная работа с предпринимательским сообществом, промышленными предприятиями — для развития бизнеса разработан и постоянно совершенствуется целый комплекс региональных мер финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки.

Фото: администрации Волгоградской области

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