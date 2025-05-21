Происшествия

Под Волгоградом мотоциклист протаранил ж/д переезд

Происшествия 21.05.2025 08:52
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21.05.2025 08:52


В Камышинском районе мотоциклист пострадал в ДТП на железнодорожном переезде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 20 мая ночью в 5-30 ч. 41-летний мужчина без водительских прав на мотоцикле марки Мотоленд без госномеров вылетел на регулируемый железнодорожный переезд на ул. Текстильная на запрещающий сигнал светофора. Мужчину не смутил закрытый шлагбаум и он попытался проскочить через пути. Однако налетел на металлическое барьерное ограждение, в результате чего мотоцикл опрокинулся. 
Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован  в больницу Камышина. 

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