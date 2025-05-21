Подмахнули не глядя? Под Волгоградом в селе Райгород чиновники по ошибке «переселили» пенсионерку в коровник





В селе Райгород Светлоярского района Волгоградской области 64-летняя пенсионерка Мария Кузнецова попала в кадастровую ловушку. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за некачественных изысканий, проведённых по заказу чиновников местной администрации, земельный участок, находящийся по адресу ул. Советская, д.2, сменил «прописку» на кадастровой карте и оказался на окраине поселения, а дом пожилой женщины и вовсе исчез.





- Я владею этой недвижимостью с 2005 года. Мы проживали здесь вместе с сыном. Провели газ, обустроили канализацию. Никогда никаких проблем с документами не возникало. Не так давно сделали к дому пристройку. Но сын работает постоянно, а у меня здоровье уже не то. В 2023 году всё же решились продать дом с участком. Перед этим обратились в БТИ, чтобы помогли вписать пристройку в паспорт дома по всем правилам. К нам приехали специалисты, всё осмотрели, измерили, но в результате развели руками. Выяснилось, что у нас с землёй большие проблемы, - вспоминает пожилая женщина.

Сотрудники БТИ уточнили, что официально участок Марии Кузнецовой теперь находится на пустыре на окраине села, в нескольких сотнях метрах от его фактического местонахождения.





- Показали рукой на землю вдали от жилой застройки. Говорят, что по реестру наш участок теперь там. При этом у участка сменился адрес с ул. Советская, д.2, на ул. Степная, д. 88, и кадастровый номер. В свидетельстве о праве собственности, выданном в 2005 году, значится 34:26:100101:0162, а теперь 34:26:100101:162. Ноль куда-то исчез, - продолжает сын пенсионерки Алексей Кузнецов.





По новому адресу расположен коровник, предназначенный для размещения 500 голов молодняка. Но самое удивительное, что данный адрес не имеет никакого отношения ни к фактическому расположению участка пенсионерки, ни к ошибочному, который в реальности сейчас фигурирует в Росреестре под номером 34:26:100101:162.

Не менее загадочные метаморфозы произошли и с домом пенсионерки.

- Нам сказали, что он по документам остался по адресу ул. Советская, д.2. У нас на руках есть даже ситуационный план от 2023 года, где написано что дом находится на земле в границах участков по адресам ул. Советская д.4 и д.2А. При этом нам известно, что на кадастровой карте на месте нашей земли смещён соседский участок. В результате, где всё же находится по документам наш дом, непонятно. На кадастровой карте он не отображается, - добавил мужчина.





Примечательно, что все проблемы пенсионерки как раз и возникли из-за смещения соседского участка по адресу ул. Советская, д.4, с кадастровым номером 34:26:100101:2454. Роковая корректировка, судя по кадастровой карте, произошла из-за неверной выгрузки или измерения координат, в результате чего между фактически вплотную прилегающими друг к другу участками по адресу ул. Советская, д. 6 и д. 4, образовалась неразмежёванная территория шириной порядка 20 метров. Эта «прогалина» и сдвинула остальные участки.





- Мы первым же делом обратились в район. Нам посоветовали поговорить с муниципальной кадастровой службой. Там нам признались, что после кадастровых работ наш участок не поместился на старое место. Как такое возможно личном у меня до сих пор в уме не укладывается, - продолжает Алексей Кузнецов.

Сын попавшей в кадастровую ловушку пенсионерки многократно обращался в администрацию Светлоярского района, требуя отменить результаты некачественных кадастровых изысканий, произведённых властями за бюджетный счёт. Чиновники пообещали обратить на проблему дополнительное внимание.

- В ответ на ваше обращение по вопросу уточнения фактического местоположения земельного участка с кадастровым номером 34:26:100101:162, расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, с. Райгород, ул. Советская, д. 2, администрация Светлоярского муниципального района сообщает следующее. В соответствии с муниципальным контрактом 0329200062223001496 от 10.04.2023 о выполнении комплексных кадастровых работ, для проверки доводов, изложенных в вашем обращении, информация направлена исполнителю комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру Чиркину Е.А., - говорится в одном из ответов, направленных главой района Владимиром Фадеевым пострадавшей женщине.

Однако выход из ситуации так и не был найден.

- Изначально нам пообещали исправить ошибку. Но сейчас предлагают за свой счёт выполнить какие-то дополнительные изыскания, провести межевание или же обращаться в суд, — сетует сын пенсионерки.

Пожилая женщина очень близко к сердцу воспринимает происходящее. Естественно, это сказывается на здоровье.





- Очень обидно, что власти так ко мне относятся. Я всю жизнь отработала на государство. Ни у кого ничего не прошу. Но почему же на старости я должна обивать пороги инстанций, ходить по судам из-за того, что одни некачественно выполнили свою работу, а другие, не знаю, по-свойски, наверное, закрыли на это глаза и приняли всё как есть. Я не могу. Меня постоянно трясёт от этого всего. Давление таблетки не сбивают. Не понимаю, за что это всё мне, — задаётся вопросом Мария Кузнецова.





Примечательно, что жертвами кадастровых ошибок стали не только собственники трёх перечисленных участков, но и владельцы практически всех сельских наделов. Специалисты, производившие в населённом пункте межевание, нарушили геометрию границ участков. Соответствующие ошибки очевидны при наложении кадастровой карты на спутниковые снимки и подтверждаются местными жителями.





- Дома у нас в селе довоенные. Участки были также нарезаны ещё в советское время, и никогда никаких проблем не возникало. Сейчас же, после всего этого межевания, границы, проходящие по документам, «гуляют». У кого-то отрезали от участка, кому-то добавили земли, и так по всему населённому пункту. До поры до времени люди с этим не сталкиваются, но как дело доходит до продажи, переоформления документов или до каких-то спорных моментов, все эти проблемы тут же вылезают, — рассказала журналистам соседка пенсионерки по имени Татьяна.

Отметим, редакция обратилась в прокуратуру Волгоградской области, в администрацию района, а также в другие профильные госструктуры с просьбой прокомментировать путаницу с кадастровыми границами, возникшую в населённом пункте с населением без малого 3 тыс. человек после производства муниципалитетом комплексных кадастровых работ за бюджетный счёт.

Фото: Андрей Поручаев