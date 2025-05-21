На трассе Р-22 под Волгоградом в перевернувшемся КАМАЗе погибли двое

Происшествия 21.05.2025 08:33
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21.05.2025 08:33
Жуткая авария произошла накануне в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в результате ДТП погибли два человека.
Трагедия случилась 20 мая в 21:50 на 532 км ФАД Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград». 30-летний водитель КАМАЗ 5350, который двигался со стороны Саратова в сторону Волгограда, тянул на буксире и жесткой сцепке другой КАМАЗ. Однако в какой-то момент он не рассчитал безопасную скорость, в результате чего грузовик опрокинулся в правый кювет, приземлившись на кабину. К сожалению, водитель и пассажир буксира скончались на месте ДТП.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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