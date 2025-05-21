Общество

Известная актриса Ксения Алферова загадала желание в Волгограде

Общество 21.05.2025 10:48
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21.05.2025 10:48


Центральный парк культуры и отдыха Волгограда посетила российская актриса Ксения Алферова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парка, Алферова прогулялась по ЦПКиО и загадала желание у нового талисмана парка – Жар-птицы. 

Киноактрисе сразу же приглянулся новый талисман - она с большим интересом отнеслась к работе скульптора и  понаблюдала за процессом создания арт-объекта вблизи. 


После прогулки Ксения Алферова поделилась своими впечатлениями:  

– В детстве я ходила гулять в парк вместе с родителями, бабушками, дедушками – парк всегда ассоциировался у меня с положительными эмоциями. В наше время из-за постоянной суеты семьи редко могут просто отдохнуть вместе, а такие парки, как ЦПКиО, дают возможность объединить родных в одном месте. С учетом планов дирекции парка я уверена, что волгоградский парк станет центром объединения семей, – считает актриса. 

Фото: парк ЦПКиО

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