Известная актриса Ксения Алферова загадала желание в Волгограде





Центральный парк культуры и отдыха Волгограда посетила российская актриса Ксения Алферова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парка, Алферова прогулялась по ЦПКиО и загадала желание у нового талисмана парка – Жар-птицы.

Киноактрисе сразу же приглянулся новый талисман - она с большим интересом отнеслась к работе скульптора и понаблюдала за процессом создания арт-объекта вблизи.





После прогулки Ксения Алферова поделилась своими впечатлениями:

– В детстве я ходила гулять в парк вместе с родителями, бабушками, дедушками – парк всегда ассоциировался у меня с положительными эмоциями. В наше время из-за постоянной суеты семьи редко могут просто отдохнуть вместе, а такие парки, как ЦПКиО, дают возможность объединить родных в одном месте. С учетом планов дирекции парка я уверена, что волгоградский парк станет центром объединения семей, – считает актриса.

Фото: парк ЦПКиО