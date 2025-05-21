



Сегодня, 21 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился в рамках недели региона в Совете Федерации с Валентиной Матвиенко. По сообщению пресс-службы обладмина, глава Совфеда высоко оценила успехи Волгоградского региона и даже лично похвалила губернатора.

– Мне доложили, что очень содержательно прошли восемь заседаний комитетов. Знаю, что вы лично участвовали, Андрей Иванович, это правильно. Очень хорошее впечатление сложилось от региональной команды, от диалога. Как вы знаете, по итогам мы готовим постановление вместе с вами и постараемся максимально учесть ваши предложения, сделаем все, чтобы те меры, которые мы пропишем, были реализованы, – с этих слов Матвиенко начала встречу с главой Волгоградской области, волгоградскими сенаторами и спикером облудмы.





Похвалы Матвиенко заслужил тот факт, что в Совфед волгоградская делегация приехала, хорошо проработав представленные проекты.

– Мы сделаем все, чтобы те меры, которые были прописаны, были реализованы. Но что отметили мои коллеги? Это то, что это не просто ваши какие-то хотелки и пожелания, а что у вас в хорошей стадии проработки вопросы, что подготовлена проектно-сметная документация. Это очень важно, потому что период бюджетного цикла – и мы можем попасть в следующую трехлетку, – сказала Матвиенко. – Вы в очень хорошей рабочей форме. И это радует.

Далее она обратилась лично к губернатору:

– За время, которое Вы руководите Волгоградской областью, Андрей Иванович, сделано очень много. Реализовано очень много инвестиционных проектов. Вы лично уделяете внимание социальной сфере. Есть чем гордиться и есть чем отчитаться, – сказала глава Совета Федерации. – Продолжим диалог на пленарном заседании. Волгоградская область – особенная.

Напомним, что знаковым стало решение о поддержке Советом Федерации проекта Волгоградской области по строительству обводного канала Волго-Ахтубинской поймы, который в значительной степени решит проблему с обводнением. После строительства канала обводнение, в частности, уже не будет зависеть лишь от сбросов Волжской ГЭС.