Поваленные деревья и разбитые авто: волгоградцы делятся кадрами последствий ночного урагана





Волгоград в ночь с 20 на 21 мая оказался в эпицентре непогоды. Как сообщает ИА «Высота 102», ураган начал накрывать город около полуночи. Утро среды многие жители областного центра вынуждены были начать с вызволения собственных автомобилей из-под обрушившихся деревьев и переговоров со страховыми фирмами. Кадрами последствий разгула стихии очевидцы делятся в социальных сетях.

В Дзержинском районе тополь упал сразу на два легковых автомобиля во дворе многоквартирного дома на ул. Тургенева.





Здесь же оказалось заблокировано движение по дороге рядом с многоквартирным домом №34а на ул. Новодвинской.





В Центральном районе обрушившаяся ветка ограничила проход пешеходов по тротуару у дома №2а на ул. Комсомольской.





Ещё две машины придавило ветками в Красноармейском районе по адресу ул. 40 лет ВЛКСМ, д.17а.





Здесь же многометровый вяз упал всего в паре метров от «Лады». Легковой автомобиль не пострадал лишь по счастливому стечению обстоятельств.

Отметим, по информации Волгоградского ЦГМС 20 мая в 23:40 установился практически полный штиль, а в 23:50 городская метеостанция уже зафиксировала порывы ветра до 15 м/с. Ранее МЧС России распространило штормовое предупреждение. По данным спасательного ведомства в период с 23:00 до 24:00 20 мая, а также ночью и днем 21 мая в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 17-22 м/с.

Фото: Жесть Волгограда / t.me