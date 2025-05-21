Волгоградские оперативники задержали в Москве крупного наркодилера с полцентнера запрещенки

Расследования 21.05.2025 09:07
0
21.05.2025 09:07
Свыше 60 кг прегабалина и партию гашиша изъяли полицейские у жителя Москвы. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, операцию провели сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и полиции Волгоградской области.
В квартире на Славянском бульваре ранее судимого 31-летнего жителя столицы правоохранители изъяли 270 гр. гашиша, расфасованного по четырём сверткам, а также прегабалин общей массой свыше 60 кг, часть которого хранилась в капсулах, а часть - в пластиковых контейнерах. Кроме того, там же оперативниками были найдены и изъяты пакеты с пустыми оболочками для лекарственных препаратов, капсулятор, электронные весы, ноутбук и другие предметы.
Наркотики и сильнодействующее вещество задержанный планировал распространять через тайники-закладки, а также реализовывать мелким и крупным оптом.
Подозреваемый задержан и заключён под стражу. В отношении него возбуждены уголовные дела трем статьям уголовного кодекса.
Видео МВД Медиа t.me
Экс-главу СУ СКР по Волгоградской области Музраева не смогли доставить в суд21.05.2025 11:38
Расследования 21.05.2025 11:38
В волгоградском Котово коммерсант хотел откупиться взяткой от полиции21.05.2025 10:44
Расследования 21.05.2025 10:44
Под Волгоградом осудили сбежавшего с места смертельного ДТП водителя21.05.2025 09:37
Расследования 21.05.2025 09:37
Двое детей стали свидетелями попытки убийства отца в Волгограде20.05.2025 14:21
Расследования 20.05.2025 14:21
Верховный суд РФ рассмотрит жалобу осужденного за терроризм Михаила Музраева20.05.2025 13:45
Расследования 20.05.2025 13:45
ФСБ сорвала продажу в Волгоградской области контрафактной табачки20.05.2025 13:07
Расследования 20.05.2025 13:07
В Волгограде проверят родителей, чей сын на мопеде столкнулся с Toyota20.05.2025 10:03
Расследования 20.05.2025 10:03
ЦИАН: в Волгограде подорожала аренда квартир20.05.2025 08:20
Расследования 20.05.2025 08:20
Суд Ставрополя отправил в СИЗО замначальника волгоградской полиции Тоймухамедова19.05.2025 17:22
Расследования 19.05.2025 17:22
МЧС: количество погибших в ДТП волгоградцев выросло до четырех19.05.2025 11:55
Расследования 19.05.2025 11:55
Водителя разбившегося в Калмыкии микроавтобуса Volkswagen проверят на алкоголь19.05.2025 10:20
Расследования 19.05.2025 10:20
ФСБ заподозрила волгоградца в контрабанде оборудования для военных нужд19.05.2025 10:14
Расследования 19.05.2025 10:14
Стало известно состояние пострадавших в ДТП в Калмыкии с Volkswagen и фурой19.05.2025 09:13
Расследования 19.05.2025 09:13
Причиной ДТП в Калмыкии с погибшими волгоградцами мог стать обгон19.05.2025 09:10
Расследования 19.05.2025 09:10
Под Волгоградом в ерике нашли утонувшего в начале мая рыбака19.05.2025 08:58
Расследования 19.05.2025 08:58