Расследования

Волгоградские оперативники задержали в Москве крупного наркодилера с полцентнера запрещенки

Расследования 21.05.2025 09:07
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21.05.2025 09:07




Свыше 60 кг прегабалина и партию гашиша изъяли полицейские у жителя Москвы. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, операцию провели сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и полиции Волгоградской области.
В квартире на Славянском бульваре ранее судимого 31-летнего  жителя столицы правоохранители изъяли 270 гр. гашиша, расфасованного по четырём сверткам, а также прегабалин общей массой свыше 60 кг, часть которого хранилась в капсулах, а часть - в пластиковых контейнерах. Кроме того, там же оперативниками были найдены и изъяты пакеты с пустыми оболочками для лекарственных препаратов, капсулятор, электронные весы, ноутбук и другие предметы.
Наркотики и сильнодействующее вещество задержанный планировал распространять через тайники-закладки, а также реализовывать мелким и крупным оптом. 
Подозреваемый задержан и заключён под стражу. В отношении него возбуждены уголовные дела трем статьям уголовного кодекса. 
Видео МВД Медиа t.me

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