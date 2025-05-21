В Волгограде МБУ «Южное» пришлось ремонтировать дырявый переход на Тулака





В Советском районе Волгограда муниципальное бюджетное учреждение «Южное» провело ремонт наземного пешеходного перехода на Тулака. Как сообщает ИА «Высота 102», за работу коммунальщики взялись тот, как на состояние сооружения обратили внимание в районной прокуратуре.

– По итогам проверки соблюдения требований законодательства при содержании объектов городской инфраструктуры был выявлен факт ненадлежащего технического состояния надземного пешеходного перехода на ул. им. Льва Толстого в Волгограде. В частности, на отдельных участках каркаса отсутствовали элементы кровли, – сообщили в прокуратуре Советского района. – В этой связи представление об устранении выявленных нарушений было вынесено в адрес директора МБУ «Южное».

Получив представление, руководитель МБУ организовал ремонт перехода. В настоящее время, уточняют в надзорном ведомстве, дефекты уже устранены.

По указке прокуратуры в Советском районе коммунальщики, кроме того, провели ремонт дорог на улицах: Электролесовская, Тулака, Льва Толстого, а также в поселках Майский и Горный.

Фото: прокуратура Волгоградской области