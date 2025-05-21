Вяленая рыба с рынка погубила трех волгоградцев с начала года





В Волгоградской области с начала года зафиксировано 17 случаев заражения ботулизмом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный Роспотребнадзор, из них три случая оказались смертельными

Более 90% случаев связано с употреблением вяленой рыбы, которую волгоградцы приобрели на стихийном рынке. В остальных случаях жители региона пострадали от овощных консервов домашнего приготовления.

Напомним, что ботулизм - это тяжелое токсическое инфекционное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Смертность в случае несвоевременного обращения к врачу составляет 70%.

Возбудителем инфекции является палочка Clostridium botulinum, которая способна вырабатывать самый сильный в природе яд. После попадания токсина в организм человека признаки заболевания проявляются в течение 2 - 36 часов. Это двоение предметов, предметы видятся в тумане, сетка перед глазами, головная боль, отмечается неустойчивость походки, расстройство голоса вплоть до его исчезновения. При дальнейшем развитии заболевания главным симптомом является расстройство дыхания.