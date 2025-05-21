Общество

В Волгограде забраковали и запретили продавать котлеты из судака

Общество 21.05.2025 11:21
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21.05.2025 11:21


В Волгограде специалисты с помощью системы «Меркурий» обнаружили подозрительную продукцию. Как рассказали ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, нарушения были выявлены на производственной площадке одного из предпринимателей.

Так, из мороженного фарша судака производителю удалось изготовить рыбные котлеты из сазана. Таким образом, наименование продукции не соответствует сырью, из которого она изготовлена.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. А документы на подозрительные котлеты аннулированы.

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