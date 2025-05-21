Синоптики прогнозируют страшно жаркое и сухое лето в Волгоградской области

В Волгоградской области из-за минимальных осадков в летний период ожидается засуха. К такому выводу пришли метеорологи сервиса Яндекс Погода, передает V102.RU.
По мнению специалистов, по всей территории России температура воздуха в среднем будет выше прошлогодних показателей на 2–3 ℃.
Также метеорологи предупреждают о небывало низком количестве осадков не только в Волгоградской области, но и в целом в России. Но особенно сухое лето ожидается именно в Ростовской и Волгоградской областях – осадков выпадет в 1,5 раза ниже нормы.