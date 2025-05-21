Под Волгоградом осудили сбежавшего с места смертельного ДТП водителя

Михайловский районный суд Волгоградской области приговорил к 6,5 годам колонии общего режима 42-летнего водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, обвиняемый в суде заявил, что не видел человека и думал, что сбил дикое животное. Поэтому значения этому ДТП он не придал.

Смертельное ДТП произошло ночью 20 января 2025 года в городе Михайловка. Фигурант уголовного дела за рулем «ВАЗ 21099» двигался по улице Объездной, где совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части.

После совершения ДТП водитель скрылся и помощи пострадавшему не оказал. В результате пострадавший скончался на месте ДТП от полученных травм. Установлено, что у водителя не было прав.

- Вина подсудимого была подтверждена совокупностью доказательств, представленных в суде, включая показания свидетелей и результаты экспертиз, проведённых по данному делу, - сообщили в суде.

Мужчину признали виновным по п. п. «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.