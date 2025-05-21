В Волгограде прошел традиционный экомарафон «Зеленая волна»

Общество 21.05.2025 10:18
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21.05.2025 10:18
В парке Металлургов Волгоградского алюминиевого завода стало больше зелени – работники предприятия высадили новые деревья и кустарники. Всего за пять лет из пустыря у анодного производства это место превратилось в красивую зеленую локацию.
Молодые деревья, живые изгороди и кустарники быстро прижились и стали частью заводской территории. С тех пор заводчане ежегодно дополняют парк новыми растениями и продолжают его обустройство. В этом году в рамках экологического марафона «Зеленая волна» здесь появились – краснолистный дуб, березы, ивы, дерен и пузыреплодник.
– Сегодня – знаменательный день, так как именно к нам пришла «Зеленая волна». Пять лет назад мы заложили этот парк в честь запуска анодной фабрики. Это событие стало знаковым, как для компании, так и для нашего завода. Парк, как и фабрика, развивается и становится только лучше. И сегодня мы с душой и с огромным желанием высаживаем здесь новые растения, – поделился директор анодного производства Игорь Репик.
Так же волонтеры ВгАЗа продолжили экомарафон и на улицах города – украсили можжевельниками улицу Дзержинского. Поддержать городскую часть акции пришли представители разных подразделений завода. Для многих участие в «Зеленой волне» стало доброй традицией.
– Я участвую в экомарафоне с 2019 года. Очень люблю растения и даже у себя на работе организовала мини-клумбу, – рассказала лаборант химического анализа санитарно-промышленной лаборатории Ирина Раскова. – Я всегда чувствую особую ответственность за посаженные растения. Важно, чтобы они росли и радовали людей. От растений получаешь только позитивные эмоции.
В этом году за два дня акции в Волгограде было высажено более сотни деревьев и кустарников. Учитывая климатические особенности региона, все саженцы размещаются в зонах с централизованным поливом. Всего за семь лет участия Волгограда в экомарафоне, были высажены розы, рябины, клены в парке Аттракционов на Спартановке, гортензии, туи и живая изгородь из бирючины – у ДК ТЗР, декоративные кустарники – у реабилитационного центра «Вдохновение». Аллея серебристых тополей появилась на территории алюминиевого завода, а возле производства обожженных анодов – настоящий парк Металлургов.
Фото: Дмитрий Панин
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