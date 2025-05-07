Состояние двух пострадавших в ДТП с КАМАЗом вызывает опасения медиков

Волгоградский облздрав сообщил информацию о состоянии четверых человек, которые сегодня, 7 мая, пострадали в ДТП с КАМАЗом на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области. По данным профильного комитета, двое взрослых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что в результате столкновения транспортных средств в Михайловскую ЦРБ были доставлены трое взрослых и один ребенок. В комитете здравоохранения региона сообщают, что состояние 15-летнего подростка не вызывает у врачей опасений.

– Ребёнок 2007 г.р. госпитализирован в детское хирургическое отделение, состояние стабильное. 26-летний мужчина и 20-летняя женщина находятся в реанимационном отделении, состояние обоих крайне тяжелое, – сообщили в облздраве.

Еще один пострадавший – 27-летний мужчина – был осмотрен медикам и направлен на амбулаторное лечение.