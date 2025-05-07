Трое взрослых и ребенок покалечились в ДТП с КАМАЗом под Волгоградом

Четыре человека получили тяжелые травмы в столкновении иномарки и КАМАЗа во Фроловском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, в больницу доставлены двое взрослых и один ребенок.

По предварительным данным полиции, столкновение транспортных средств – Kia Optima и КАМАЗа – произошло в 09.40 на 830-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий».

– В результате ДТП водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров, в том числе несовершеннолетний, доставлены в медучреждение. На месте работают экипажи Госавтоинспекции, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Полицейские продолжают работать на месте ДТП до выяснения всех обстоятельств.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области