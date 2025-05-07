Политика

Андрей Бочаров присвоил фронтовику Павлу Андрееву звание почётного гражданина

Политика 07.05.2025 11:02
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07.05.2025 11:02


7 мая в Камышине губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие во встрече с ветеранами. Как сообщает ИА «Высота 102», на торжественном мероприятии, прошедшем в ДК «Текстильщик» в преддверии 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, глава региона присвоил фронтовику, участнику Сталинградской битвы Павлу Андрееву звание почётного гражданина Волгоградской области.


- Спасибо вам, уважаемый, дорогой Павел Алексеевич, от всего нашего поколения за ваше неравнодушие, за стремление всегда быть полезным людям, за вклад в социально-экономическое развитие города Камышина и Волгоградской области в целом. И, конечно, за бессмертный подвиг, который вы и ваши боевые товарищи — Поколение Победителей — совершили во имя нашего Отечества. Для меня сегодня большая честь от имени жителей Волгоградской области вручить вам самую высокую государственную награду региона, — подчеркнул руководитель.

Кроме того, губернатор напомнил, что несколько недель назад было принято решение присвоить городу Камышину почётное звание «Рубежа Сталинградской доблести».


Ранее на одной из встреч Павел Андреев подарил Андрею Бочарову сборник собственных стихов, в этот раз глава региона прочитал один из них, посвящённый легендарной битве на Волге.

Отметим, ветерану Павлу Андрееву исполнился 101 год. Он работал на Сталинградском тракторном заводе. В 19 лет ушёл на фронт. Участвовал в судьбоносных для нашей страны сражениях под Сталинградом и на Курской дуге. Победу встретил в Кёнигсберге.

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