Происшествия

Под Волгоградом 18-летняя девушка на иномарке снесла мотоциклиста

Происшествия 07.05.2025 08:04
0
07.05.2025 08:04


30-летинй мужчина пострадал в ДТП, которая устроила юная девушка. ДТП случилось накануне,  6 мая, в 21-30 ч. в рабочем поселке Октябрьский  на перекрестке улиц Горького и Свердлова. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 18-летняя жительница региона, не имеющая прав на управление транспортным средством, двигалась на Volkswagen Passat по территории райцентра, не уступила дорогу мотоциклу MOTOLAND XL250-F. В результате мотоциклист получил травмы головы и был госпитализирован в Октябрьскую ЦРБ. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.05.2025 14:59
Происшествия 06.05.2025 14:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.05.2025 14:11
Происшествия 06.05.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.05.2025 11:57
Происшествия 06.05.2025 11:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.05.2025 10:34
Происшествия 06.05.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2025 20:21
Происшествия 05.05.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2025 16:53
Происшествия 05.05.2025 16:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2025 15:48
Происшествия 05.05.2025 15:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2025 15:15
Происшествия 05.05.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2025 13:35
Происшествия 05.05.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2025 13:06
Происшествия 05.05.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2025 10:04
Происшествия 05.05.2025 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2025 10:02
Происшествия 05.05.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.05.2025 14:14
Происшествия 04.05.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.05.2025 10:50
Происшествия 04.05.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.05.2025 09:49
Происшествия 04.05.2025 09:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:24
«Пример для всех нас»: врачи больницы №22 на Мамаевом кургане записали видео ветеранамСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
В Волгограде 20-летний рецидивист попался на угоне иномаркиСмотреть фотографии
08:49
Судья арбитражного суда в отставке Федор Лазаренко скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:25
«А как на работу пройти?»: центр Волгограда перекрыли для машин и пешеходовСмотреть фотографии
08:04
Под Волгоградом 18-летняя девушка на иномарке снесла мотоциклистаСмотреть фотографии
07:04
Волгоградца обязали заплатить 260 тыс. рублей за новую свалку в ГородищеСмотреть фотографии
06:30
В Волгограде отменили два рейса в Москву, четыре задерживаютсяСмотреть фотографии
06:17
РПН обязал нехаевских коммунальщиков контролировать качество питьевой водыСмотреть фотографии
22:43
«Мурашки по коже»: на Мамаевом кургане прошли съемки проекта «Песни Победы»Смотреть фотографии
22:00
В аэропорту Волгограда вынужденно приземлились самолетыСмотреть фотографии
21:16
Фронтовик Александр Колотушкин принял мини-парад в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:39
Юрий Башмет признался в любви к ВолгоградуСмотреть фотографии
20:10
«Без конца репетирую»: диктором парада Победы в Волгограде станет 21-летний студент ВГИИКСмотреть фотографии
19:40
Волгоградские пограничники везут в город-герой символ Эстафеты ПобедыСмотреть фотографии
19:15
Как мимолетное виденье. Фотографы показали красоту ушедшей под воду набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
18:43
Волгоградский «Ротор» продлил контракты с тренерами и врачами команды Смотреть фотографии
17:47
В центре Волгограда возле пережившего войну тополя высадили его клонСмотреть фотографии
17:27
Суд Волгограда приговорил к 6 годам юриста Нурушева за фейки об СВОСмотреть фотографии
17:26
Выставка фотографий и документов «Дороги Победы» открылась на ж/д вокзале ВолгоградаСмотреть фотографии
16:53
Пиковые сбросы на Волжской ГЭС пойдут на убыль с 7 маяСмотреть фотографии
16:46
В Волжском полицейские задержали мужчину за избиение 86-летней материСмотреть фотографии
16:45
Гости из Вьетнама возложили цветы к Вечному огню в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:04
Квартиры от застройщиков резко подешевели в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:44
За токарями и медиками устроили гонку волгоградские работодателиСмотреть фотографии
15:43
На Мамаевом кургане и в турлокациях Волгограда ускорили интернет к 9 МаяСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде Nissan сбил мопед на пр. МеталлурговСмотреть фотографии
14:58
Под Волгоградом похоронят оборонявшего в одиночку дом на СВО Алексея ЮркинаСмотреть фотографии
14:19
«Всё закрутилось на третьи сутки»: ударный ремонт «школьной» дороги начался после внимания ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:11
Спасавшийся от кредита волгоградец взял 2 млн в кредит и отдал мошенникамСмотреть фотографии
14:01
Яна Поплавская пришла в восторг от встречи с детьми и вагнеровцами в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 