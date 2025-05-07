Под Волгоградом 18-летняя девушка на иномарке снесла мотоциклиста

Происшествия 07.05.2025 08:04
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07.05.2025 08:04
30-летинй мужчина пострадал в ДТП, которая устроила юная девушка. ДТП случилось накануне, 6 мая, в 21-30 ч. в рабочем поселке Октябрьский на перекрестке улиц Горького и Свердлова. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 18-летняя жительница региона, не имеющая прав на управление транспортным средством, двигалась на Volkswagen Passat по территории райцентра, не уступила дорогу мотоциклу MOTOLAND XL250-F. В результате мотоциклист получил травмы головы и был госпитализирован в Октябрьскую ЦРБ.
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