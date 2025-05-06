



Минфин предложил льготы для участников специальной военной операции по транспортному и земельному налогам. Как сообщает V102.RU со ссылкой на министерство, также льготы будут распространяться на членов семей военнослужащих.

Кроме того, многодетным семьям документом предлагается предоставлять налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в объеме, предусмотренном указом президента РФ от 23.01.2024 № 63.

Помимо этого, участников СВО предлагают освободить от уплаты туристического налога за проживание по санаторно-курортному лечению.