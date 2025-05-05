Происшествия 05.05.2025 13:06
0
05.05.2025 13:06
На территории одного из скверов Волжского Волгоградской области едва не случилась трагедия. Как рассказали ИА «Высота 102» волжские активисты, утром 2 мая на спортивной площадке в Космопарке рухнуло баскетбольной кольцо. В этот момент там играли два мальчика. Лишь чудом они не пострадали. При этом, по свидетельству очевидцев, спортивный снаряд еще с конца апреля еле держался, накренясь.
К слову, это уже не первое падение баскетбольной стойки. Первое случилось около двух лет назад. Тогда чиновники предположили, что спортивный снаряд повредили вандалы.
Между тем, волжане предполагают, что причиной хронической неустойчивости стойки стали конструктивные ошибки и хлипкое крепление.
В администрации города пояснили, что конструкция, по всей вероятности, пришла в негодность из-за выработанного срока эксплуатации.
- В настоящее время в МАУ «Современные городские технологии» рассматривается вопрос о замене баскетбольного кольца, - прокомментировали в мэрии.
Видео и фото группы «Мне не все равно! Волжский» VK.com
Куривший вейп 13-летний школьник попал в больницу под Волгоградом05.05.2025 15:15
Происшествия 05.05.2025 15:15
В Волгограде на станции «Профсоюзная» скончался работник метротрама05.05.2025 13:35
Происшествия 05.05.2025 13:35
Под Волгоградом на трассе Р-22 «Каспий» стукнулись фура и два легковых автомобиля05.05.2025 10:04
Происшествия 05.05.2025 10:04
В Волгоградской области водитель покалечил двоих подростков на мопеде и сбежал05.05.2025 10:02
Происшествия 05.05.2025 10:02
Под Волгоградом «семерка» без водителя сбила ребенка04.05.2025 14:14
Происшествия 04.05.2025 14:14
В Волгограде пьяный водитель покалечил 11-летнего мальчика04.05.2025 10:50
Происшествия 04.05.2025 10:50
Под Волгоградом в ерике утонул 65-летний рыбак04.05.2025 09:49
Происшествия 04.05.2025 09:49
На севере Волгограда пьяный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими03.05.2025 18:33
Происшествия 03.05.2025 18:33
В Волгограде трамваям №3 и №4 снова перекрыла дорогу машина03.05.2025 17:21
Происшествия 03.05.2025 17:21
Вспыхнувшую кровлю жилого дома потушили в Волгограде03.05.2025 17:17
Происшествия 03.05.2025 17:17
В Волгограде кровлю жилого дома окутал черный дым: видео03.05.2025 16:54
Происшествия 03.05.2025 16:54
На юге Волгограда вспыхнул пожар вблизи частного сектора03.05.2025 12:03
Происшествия 03.05.2025 12:03
Неизвестный устроил беспорядочную стрельбу на севере Волгограда03.05.2025 12:01
Происшествия 03.05.2025 12:01
Крупный пожар вспыхнул в автосервисе под Волгоградом03.05.2025 09:18
Происшествия 03.05.2025 09:18
Труп неизвестного мужчины нашли волгоградцы в ВДСК03.05.2025 08:33
Происшествия 03.05.2025 08:33