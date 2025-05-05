Происшествия

Рухнувшее баскетбольное кольцо едва не придавило детей в Волжском: видео

Происшествия 05.05.2025 13:06
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05.05.2025 13:06




На территории одного из  скверов Волжского Волгоградской области едва не случилась трагедия. Как рассказали ИА «Высота 102» волжские активисты, утром 2 мая на спортивной площадке в Космопарке рухнуло баскетбольной кольцо. В этот момент там играли два мальчика. Лишь чудом они не пострадали. При этом, по свидетельству очевидцев, спортивный снаряд еще с конца апреля еле держался, накренясь. 
К слову, это уже не первое падение баскетбольной стойки. Первое случилось около двух лет назад. Тогда чиновники предположили, что спортивный снаряд повредили вандалы. 
Между тем, волжане предполагают, что причиной хронической неустойчивости стойки стали конструктивные ошибки и хлипкое крепление. 
В администрации города пояснили, что конструкция, по всей вероятности, пришла в негодность из-за выработанного срока эксплуатации.
- В настоящее время в МАУ «Современные городские технологии» рассматривается вопрос о замене баскетбольного кольца, - прокомментировали в мэрии.  
Видео и фото группы «Мне не все равно! Волжский» VK.com

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