Полиция разбирается в драке подростка и взрослого под Волгоградом

- Граждане опрошены об обстоятельствах конфликта, полицейскими выполнен комплекс иных необходимых мероприятий. Проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с нормами действующего законодательства, - говорится в сообщении главка.
Расследования 04.05.2025 16:38
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04.05.2025 16:38
- Граждане опрошены об обстоятельствах конфликта, полицейскими выполнен комплекс иных необходимых мероприятий. Проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с нормами действующего законодательства, - говорится в сообщении главка.
Полицейские устанавливают обстоятельства бытового конфликта в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 27 апреля 2025 года в Краснослободске во дворе жилого дома между 14-летним подростком и сделавшим ему замечание 37-летним мужчиной возник словесный конфликт. Ссора закончилась дракой.Впоследствии пострадавшие обратились в полицию с заявлениями о проведении проверок по факту полученных травм.
- Граждане опрошены об обстоятельствах конфликта, полицейскими выполнен комплекс иных необходимых мероприятий. Проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с нормами действующего законодательства, - говорится в сообщении главка.
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