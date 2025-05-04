Под Волгоградом «семерка» без водителя сбила ребенка

Происшествия 04.05.2025 14:14
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04.05.2025 14:14
Происшествие случилось 3 мая в Камышинском районе. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около пяти часов вечера в селе Таловка водитель ВАЗ-2107 при выходе из автомобиля не принял меры, исключающие самопроизвольное движение. В итоге машина покатилась и сбила 11-летнего подростка. Мальчика госпитализировали.Фото V102.RU (архив)
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