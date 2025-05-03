Федеральные новости

В России операторов обяжут маркировать звонки от компаний

Федеральные новости 03.05.2025 15:30
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03.05.2025 15:30


Минцифры разработало правила маркировки звонков от организаций и ИП. Как сообщает V102.RU, документ с правилами опубликован на портале проектов нормативных актов. 

Согласно новым правилам, операторы связи должны передавать на пользовательское устройство клиента полное или сокращенное наименование юрлица или товарный знак, а также категорию телефонных вызовов и другую дополнительную информацию о деятельности организации. Весь объем информации должен производиться в текстовом формате и не превышать более 32 символов. 

Также предпринимателей и организации обяжут заключать договор с оператором связи об изображении информации на пользовательском оборудовании. В договоре им предстоит указать свой ИНН, полное и сокращенное именование, а также свидетельство о регистрации товарного знака и вид деятельности согласно ОКВЭД. 

Кроме того компаниям необходимо будет предоставить перечень абонентских номеров, с которых будут осуществляться телефонные вызовы и информацию о категории таких вызовов. Оператор же при получении данной информации обязан будет передать ее всем остальным существующим операторам связи. 

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