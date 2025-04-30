В Волжском автомобиль Mitsubishi разбился вдребезги у комбината «Ахтуба»





29 апреля в Волжском произошло ДТП с участием иномарки. Как сообщает ИА «Высота 102», вечером водитель пикапа потерял управление у консервного комбината «Ахтуба».

- В 17:00 водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, напротив строения № 31 по ул. Заволжской не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, иномарка многократно перевернулась и вылетела на зелёную зону. В результате происшествия автомобиль получил серьёзные повреждения. Лишь благодаря стечению обстоятельств кабина оказалась нетронута.

Отметим, по информации правоохранителей, водитель Mitsubishi был госпитализирован прибывшими на место аварии медиками. Обстоятельства происшедшего в настоящее время устанавливаются специалистами.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области