Происшествия

В Волгограде двое школьников молотком перебили стекла на остановках СТ

Происшествия 28.04.2025 12:10
0
28.04.2025 12:10


В Волгограде установили личности вандалов, повредивших остекления остановок общественного транспорта на линии скоростного трамвая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области, злоумышленниками оказались двое школьников в возрасте 10 и 13 лет. 



Напомним, что остановочные павильоны были испорчены неизвестными накануне в Краснооктябрьском районе областного центра. В течение суток полицейские нашли хулиганов – раскрыли преступление инспекторы ПДН отдела полиции № 2 Управления МВД России по Волгограду.

Установлено, что несовершеннолетние во время прогулки молотком из хулиганских побуждений разбили остекления на остановках. На родителей подростков составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ - «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», – сообщили в пресс-службе Главка МВД России. 

Также сообщается, что временно школьники помещены в социально-реабилитационный центр. Проводится процессуальная проверка.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
28.04.2025 14:03
Происшествия 28.04.2025 14:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.04.2025 11:16
Происшествия 28.04.2025 11:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.04.2025 10:36
Происшествия 28.04.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.04.2025 09:57
Происшествия 28.04.2025 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.04.2025 09:53
Происшествия 28.04.2025 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2025 13:00
Происшествия 27.04.2025 13:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2025 09:50
Происшествия 27.04.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2025 09:39
Происшествия 27.04.2025 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2025 15:27
Происшествия 26.04.2025 15:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2025 19:27
Происшествия 25.04.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2025 17:38
Происшествия 25.04.2025 17:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2025 09:35
Происшествия 25.04.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2025 09:17
Происшествия 25.04.2025 09:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2025 08:31
Происшествия 25.04.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2025 07:03
Происшествия 25.04.2025 07:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:58
Под Волгоградом суд обязал чиновников возобновить работу автобусов №111 и №707Смотреть фотографии
15:36
Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия ПобедыСмотреть фотографии
15:35
Кремль: Владимир Путин посетит Волгоград 29 апреляСмотреть фотографии
14:57
Жители Волгоградской области ввели в эксплуатацию 2240 домовСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде осудили семерых подростков, избивших пассажира автобуса №21Смотреть фотографии
14:37
Глава Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко прибыл в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
14:27
Музей-заповедник: «Свет Великой Победы» обретает международный статусСмотреть фотографии
13:35
Матвиенко заметила очень низкие зарплаты молодых учителей в регионахСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде к зданию Росгвардии прибыл пожарный расчет МЧССмотреть фотографии
13:23
В ФАС озаботились стоимостью шашлыка в преддверии майских праздниковСмотреть фотографии
12:53
Заморозки до -5º задержатся в Волгоградской области до 1 маяСмотреть фотографии
12:38
Волгоградцы перед майскими получат пенсию 28 апреляСмотреть фотографии
12:19
Что положено по ОМС мамам и папам: до и после рождения малышаСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде двое школьников молотком перебили стекла на остановках СТСмотреть фотографииCмотреть видео
12:08
В Камышине 29 апреля перекроют Бородинский мостСмотреть фотографии
11:39
Мусоровозы в Волгограде до 30 апреля на три дня ушли в теньСмотреть фотографии
11:16
«Сносил всё на пути»: подробности устроенного пьяным водителем погрома на ЗеленомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
Под Волгоградом байкер покалечил свою пассажиркуСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде из-за атаки БПЛА на Ленобласть задерживается прилёт и вылет самолётовСмотреть фотографии
10:25
МегаФон усилил 4G в городе на реке Арчеда Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области на пожаре погиб 14-летний подростокСмотреть фотографии
09:53
Пьяный водитель сбил дачницу и устроил погром на острове ЗеленыйСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
Высокопоставленные делегации, политики и эксперты: в Волгоград на трёхдневный форум съезжаются представители 20 странСмотреть фотографии
09:51
ФСБ рассекретила данные о чекистах Белорусской ССР – защитниках СталинградаСмотреть фотографии
09:24
В Волгоградской области учредят День многодетной семьиСмотреть фотографии
08:53
Россельхознадзор забраковал 15 тонн меда волгоградского пасечникаСмотреть фотографии
08:06
Росстат назвал самый густонаселенный район ВолгоградаСмотреть фотографии
07:13
Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «С желтой карточкой Сафронову будем разбираться»Смотреть фотографии
21:10
В Волгоградской области пообещали на новой неделе дожди и заморозки до -5ºСмотреть фотографии
20:26
«Продержались в меньшинстве: «Ротор» в Туле сыграл вничью с «Арсеналом» - 1:1Смотреть фотографии
 