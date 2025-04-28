В Волгограде двое школьников молотком перебили стекла на остановках СТ





В Волгограде установили личности вандалов, повредивших остекления остановок общественного транспорта на линии скоростного трамвая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области, злоумышленниками оказались двое школьников в возрасте 10 и 13 лет.





Напомним, что остановочные павильоны были испорчены неизвестными накануне в Краснооктябрьском районе областного центра. В течение суток полицейские нашли хулиганов – раскрыли преступление инспекторы ПДН отдела полиции № 2 Управления МВД России по Волгограду.

– Установлено, что несовершеннолетние во время прогулки молотком из хулиганских побуждений разбили остекления на остановках. На родителей подростков составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ - «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», – сообщили в пресс-службе Главка МВД России.

Также сообщается, что временно школьники помещены в социально-реабилитационный центр. Проводится процессуальная проверка.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области