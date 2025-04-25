Спорт

«Динамо-Синара» 25 апреля дома сыграет с ЦСКА в четвертьфинале Суперлиги

Спорт 25.04.2025 07:43
0
25.04.2025 07:43


Сегодня, 25 апреля, в женской гандбольной Суперлиге пройдут первые матчи плей-офф турнира. «Динамо-Синара» в четвертьфинале чемпионата страны в Волгограде сыграет с московским ЦСКА. Начало матча на «Динамо Арене» в 18-30 ч. Прямая трансляция встречи будет показана на сайте Федерации гандбола России, сообщает ИА «Высота 102».

Плей-офф Суперлиги начнется после паузы, связанной с перерывом на матчи национальных сборных. Напомним, с 11 по 13 апреля в Волгограде прошел международный «Кубок Победы» с участием женских сборных России, Беларуси и молодежной команды России. В поединках за главную национальную команду страны проявили себя три динамовки - Софья Васильева, Екатерина Долматова и Анастасия Шкитина.  

В регулярном сезоне Суперлиги «Динамо-Синара» заняло седьмое место, тогда как армейки, являющиеся действующими чемпионками России, финишировали на второй позиции. История официальных встреч между бело-голубыми и красно-синими насчитывает 13 игр, в которых столичный клуб одержал 13 побед. В очных противостояниях ЦСКА дважды праздновал успех в этом сезоне - 32:24 в Волгограде и 35:30 в Москве. 

Отметим, по ходу розыгрыша Суперлиги 24/25 столичный коллектив возглавила известная в прошлом волгоградская гандболистка и главный тренер женской сборной России Людмила Бодниева. Ранее у руля армейской дружины в нынешнем сезоне находились экс-главный тренер «Динамо-Синары» Олег Кулешов и еще одна прославленная спортсменка в истории волгоградского гандбола Надежда Муравьева.

Кроме того, в стане армейского клуба выступают пять экс-игроков «Динамо-Синары» -  Юлия Козаченко, Антонина Санталова, Эвелина Аношкина, Анна Верещак и Варвара Семина.

 

Волгоградская команда на предварительном этапе Суперлиги в последнем матче 29 марта дома уступила подмосковной «Звезде» со счетом 29:31. В международную паузу подопечные Евгения Дмитриева 11 апреля на «Динамо Арене» встретились с молодежной сборной России. Товарищеская игра, прошедшая перед стартом «Кубка Победы» в закрытом режиме, завершилась со счетом 33:31 в пользу молодежки.

ЦСКА является фаворитом четвертьфинальной серии, но в плей-офф порой случаются сенсации. Бело-голубые при поддержке родных трибун точно дадут бой статусному сопернику. В любом случае сегодня вечером на «Динамо Арене» состоится только первая часть двухматчевого противостояния. Второй поединок пройдет в Москве 30 апреля, где окончательно и определится один из четырех полуфиналистов чемпионата России.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
22.04.2025 08:32
Спорт 22.04.2025 08:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.04.2025 17:53
Спорт 21.04.2025 17:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.04.2025 07:50
Спорт 21.04.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2025 20:10
Спорт 20.04.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2025 13:30
Спорт 20.04.2025 13:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2025 10:50
Спорт 20.04.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2025 07:17
Спорт 19.04.2025 07:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2025 17:30
Спорт 18.04.2025 17:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2025 06:59
Спорт 18.04.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2025 12:05
Спорт 17.04.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2025 07:27
Спорт 17.04.2025 07:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2025 21:44
Спорт 15.04.2025 21:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2025 06:46
Спорт 15.04.2025 06:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2025 20:15
Спорт 14.04.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2025 20:24
Спорт 13.04.2025 20:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:00
В Волгограде на пять часов перекроют участок Третьей продольнойСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде из-за технических проблем изменено движение четырех трамваевСмотреть фотографии
15:50
В Волжском после четырех дней поисков нашли 12-летнего подросткаСмотреть фотографии
15:41
И это поплывет вниз по реке? Волгоградцы обнаружили странные конструкции на берегу ВолгиСмотреть фотографии
14:52
Польские дипломаты посетили Мамаев курган в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
В Волгограде объяснили запрет на продажу ГСМ подросткамСмотреть фотографии
13:56
Введен запрет на продажу бензина волгоградцам до 16 летСмотреть фотографии
13:47
Код Победы: в Сербии откроют выставку о защитниках СталинградаСмотреть фотографии
13:40
ЦБ вновь оставил ключевую ставку на уровне 21%Смотреть фотографии
13:25
Оперативники задержали организаторов кастинга сериала «Два холма»: им от 18 до 24 летСмотреть фотографии
13:08
В Камышине передали Ордена Мужества родным погибших бойцовСмотреть фотографии
12:32
В музее-панораме «Сталинградская битва» вводят новые меры из-за ажиотажа на майскиеСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде изменили правила проведения собраний собственников жильяСмотреть фотографии
11:49
Четырем населенным пунктам Волгоградской области присвоили почетные званияСмотреть фотографии
11:25
Облсуд оставил под арестом подозреваемого в коррупции замглавы КотовоСмотреть фотографии
11:08
В Волгоград привезли «Огонь Победы»: фоторепортажСмотреть фотографии
10:51
Саратовский олигарх Качуровский останется в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде пенсионерке вернули проданную мошенникам квартируСмотреть фотографии
10:18
Волгоградских путешественников предупредили о болотной лихорадкеСмотреть фотографии
10:04
Под Волгоградом град побил яблони и все цветыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
Завод ВОЛМА в ЛНР увеличивает объемы производстваСмотреть фотографии
09:47
Волгоградский предприниматель изготовил говяжьи котлеты из свиной грудкиСмотреть фотографии
09:35
На севере Волгограда водитель такси снес пешехода: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:17
В полиции сообщили подробности ДТП со школьником на самокатеСмотреть фотографии
09:08
Прямые перелеты из Волгограда в Сургут стартуют 2 июняСмотреть фотографии
08:48
Арестованные чиновник и олигарх попытают счастье в облсуде ВолгоградаСмотреть фотографии
08:31
В Волгограде на видео попало ДТП с угодившим под иномарку самокатчикомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:15
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Андреем ПотовымСмотреть фотографии
07:43
«Динамо-Синара» 25 апреля дома сыграет с ЦСКА в четвертьфинале СуперлигиСмотреть фотографии
07:03
В Волгограде месяц ищут тело упавшего с моста через Волгу мужчиныСмотреть фотографии
 