



Сегодня, 25 апреля, в женской гандбольной Суперлиге пройдут первые матчи плей-офф турнира. «Динамо-Синара» в четвертьфинале чемпионата страны в Волгограде сыграет с московским ЦСКА. Начало матча на «Динамо Арене» в 18-30 ч. Прямая трансляция встречи будет показана на сайте Федерации гандбола России, сообщает ИА «Высота 102».

Плей-офф Суперлиги начнется после паузы, связанной с перерывом на матчи национальных сборных. Напомним, с 11 по 13 апреля в Волгограде прошел международный «Кубок Победы» с участием женских сборных России, Беларуси и молодежной команды России. В поединках за главную национальную команду страны проявили себя три динамовки - Софья Васильева, Екатерина Долматова и Анастасия Шкитина.

В регулярном сезоне Суперлиги «Динамо-Синара» заняло седьмое место, тогда как армейки, являющиеся действующими чемпионками России, финишировали на второй позиции. История официальных встреч между бело-голубыми и красно-синими насчитывает 13 игр, в которых столичный клуб одержал 13 побед. В очных противостояниях ЦСКА дважды праздновал успех в этом сезоне - 32:24 в Волгограде и 35:30 в Москве.

Отметим, по ходу розыгрыша Суперлиги 24/25 столичный коллектив возглавила известная в прошлом волгоградская гандболистка и главный тренер женской сборной России Людмила Бодниева. Ранее у руля армейской дружины в нынешнем сезоне находились экс-главный тренер «Динамо-Синары» Олег Кулешов и еще одна прославленная спортсменка в истории волгоградского гандбола Надежда Муравьева.

Кроме того, в стане армейского клуба выступают пять экс-игроков «Динамо-Синары» - Юлия Козаченко, Антонина Санталова, Эвелина Аношкина, Анна Верещак и Варвара Семина.

Волгоградская команда на предварительном этапе Суперлиги в последнем матче 29 марта дома уступила подмосковной «Звезде» со счетом 29:31. В международную паузу подопечные Евгения Дмитриева 11 апреля на «Динамо Арене» встретились с молодежной сборной России. Товарищеская игра, прошедшая перед стартом «Кубка Победы» в закрытом режиме, завершилась со счетом 33:31 в пользу молодежки.

ЦСКА является фаворитом четвертьфинальной серии, но в плей-офф порой случаются сенсации. Бело-голубые при поддержке родных трибун точно дадут бой статусному сопернику. В любом случае сегодня вечером на «Динамо Арене» состоится только первая часть двухматчевого противостояния. Второй поединок пройдет в Москве 30 апреля, где окончательно и определится один из четырех полуфиналистов чемпионата России.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев