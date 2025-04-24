Номера в волгоградских мотелях резко подорожали перед майскими

Экономика 24.04.2025 16:18
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24.04.2025 16:18
В Волгоградской области за минувшую неделю проживание в мотелях и однозвездочных гостиницах подорожало сразу на 14%. Такие данные передает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные данные Волгоградстата.
В частности, номера в этой категории мест размещения стоят в среднем сегодня 1791 рубль. В то же время подешевело проживание в четырех и пятизвездочных отелях. Правда, ненамного – на 0,88% (3349 рублей).
Почти на 1% дешевле обходится теперь ночевка в трехзвездочных гостиницах – 2446 рублей. Сутки в номере гостиницы звездой меньше стоят в среднем 1283 рубля, что на 0,5% меньше, чем на предыдущей неделе.
А вот стоимость проживания в хостеле осталась на том же уровне – около 900 рублей за сутки.
Фото V102.RU (архив)
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