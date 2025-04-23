Более 20 регионов проведут очные шествия «Бессмертного полка»

Региональные органы власти более 20 субъектов Российской Федерации подтвердили возможность проведения шествия «Бессмертного полка» в День Победы.
В числе таких регионов Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Саха-Якутия, Республика Северная-Осетия-Алания, Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, Вологодская область, Калужская область, Кировская область, Липецкая область, Новгородская область, Омская область, Самарская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Астраханская область, город Санкт-Петербург. Такие данные, передает ИА «Высота 102», опубликовал центральный штаб общественного движения.
В Волгоградской области пока не приняли решение, будет ли в городе-герое проводиться шествие в очном формате. Вполне вероятно, что предпочтение отдадут другим формам проведения памятного мероприятия.