Происшествия

Сотрудник банка уберег волгоградку от перевода 1,7 млн аферистам

Происшествия 22.04.2025 17:04
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22.04.2025 17:04


Сотрудник банка успел отговорить пожилую волгоградку от перевода денег мошенникам. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, пенсионерка попалась на удочку аферистов, которые по традиционной схеме запугали ее сообщением о якобы планируемом похищении денег со счета. После чего обрабатывать женщину взялись сообщники аферистов, представлявшиеся будто бы сотрудниками различных служб и организаций. Мало того, женщину обвинили якобы в государственной измене и потребовали от нее перевести на «безопасный счет» 1 миллион 700 тысяч рублей. 
Когда пенсионерка пришла в банк, чтобы выполнить приказ мошенников, один из сотрудников обратил внимание на ее поведение – она выглядела встревоженной и постоянно с кем-то говорила по телефону.  
После разговора с работником банка пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Благодаря внимательному сотруднику банка ей удалось сохранить свои деньги. 
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Полиция призывает граждан быть бдительными и не переводить свои деньги на «безопасные» счета. Таких счетов попросту не существует - уже в который раз напоминают в ГУ МВД.

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