Сотрудник банка уберег волгоградку от перевода 1,7 млн аферистам

Происшествия 22.04.2025 17:04
0
22.04.2025 17:04
Сотрудник банка успел отговорить пожилую волгоградку от перевода денег мошенникам. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, пенсионерка попалась на удочку аферистов, которые по традиционной схеме запугали ее сообщением о якобы планируемом похищении денег со счета. После чего обрабатывать женщину взялись сообщники аферистов, представлявшиеся будто бы сотрудниками различных служб и организаций. Мало того, женщину обвинили якобы в государственной измене и потребовали от нее перевести на «безопасный счет» 1 миллион 700 тысяч рублей.
Когда пенсионерка пришла в банк, чтобы выполнить приказ мошенников, один из сотрудников обратил внимание на ее поведение – она выглядела встревоженной и постоянно с кем-то говорила по телефону.
После разговора с работником банка пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Благодаря внимательному сотруднику банка ей удалось сохранить свои деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Полиция призывает граждан быть бдительными и не переводить свои деньги на «безопасные» счета. Таких счетов попросту не существует - уже в который раз напоминают в ГУ МВД.
В Волгограде ДТП на путях парализовало движение трамваев №3 и №422.04.2025 15:21
Происшествия 22.04.2025 15:21
В Волгоградской области в перевернувшемся «УАЗ» погибла женщина22.04.2025 10:53
Происшествия 22.04.2025 10:53
Волгоградка по накатанной схеме отдала мошенникам 2 млн рублей21.04.2025 15:49
Происшествия 21.04.2025 15:49
30-летняя волгоградка погибла в слетевшем с дороги УАЗ21.04.2025 13:30
Происшествия 21.04.2025 13:30
В Волгограде задержали вышедшего в плавание пьяного лодочника21.04.2025 12:41
Происшествия 21.04.2025 12:41
Волгоградец на Пасху убил брата на глазах матери21.04.2025 10:45
Происшествия 21.04.2025 10:45
Пробка в 5 км парализовала Третью продольную в Волгограде21.04.2025 10:31
Происшествия 21.04.2025 10:31
Под Волгоградом из силосной ямы сделали отхожее место21.04.2025 10:12
Происшествия 21.04.2025 10:12
С места массовой аварии на Третьей продольной в Волгограде увезли двоих21.04.2025 09:42
Происшествия 21.04.2025 09:42
В Волгограде погиб 17-летний водитель опрокинувшейся в кювет иномарки20.04.2025 20:58
Происшествия 20.04.2025 20:58
Очаг горящего камыша потушили на севере Волгограда20.04.2025 11:55
Происшествия 20.04.2025 11:55
Машина всмятку: под Волгоградом погиб водитель Kia Rio в ДТП с тягачом20.04.2025 10:20
Происшествия 20.04.2025 10:20
В Михайловке нашли родителей потерявшегося мальчика19.04.2025 19:56
Происшествия 19.04.2025 19:56
На юге Волгограда в разорванной Ладе Приоре погиб пассажир, водитель скрылся19.04.2025 19:20
Происшествия 19.04.2025 19:20
В Михайловке ищут родных потерявшегося ребенка19.04.2025 17:32
Происшествия 19.04.2025 17:32