В Волгоградской области в перевернувшемся «УАЗ» погибла женщина

Смертельное ДТП произошло ночью в Руднянском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в 2:45 на 4 км автодороги «Садовая - Лемешкино - ст. Матышево» перевернулся автомобиль «УАЗ».

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП погибла женщина. Пассажирка «УАЗ» скончалась до прибытия врачей скорой помощи.

Известно, что автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области