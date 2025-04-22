«Красный октябрь» повышает надежность агрегатов благодаря новому токарному оборудованию

Экономика 22.04.2025 12:03 Реклама
0
22.04.2025 12:03 Реклама
В вальцетокарном отделении обжимного крупносортного цеха (ОКЦ) введен в эксплуатацию тяжелый токарный станок с числовым программным управлением (ЧПУ). Его применение позволит повысить эксплуатационную надежность стана 1000/850/630, а также улучшить качество обрабатываемого на нем металлопроката.
Современная техника задействована в комплексе мероприятий по восстановлению изнашиваемого в процессе производства сменного оборудования крупнозаготовочного стана 1000/850/630 (КЗС). На токарном станке производится чистовая обработка калибров прокатных валков КЗС, осуществляющих механическую деформацию нагретого металла для получения нужного профиля проката.
Благодаря ЧПУ, автоматической подаче смазочно-охлаждающей жидкости и современному режущему инструменту агрегата на высоком уровне выдерживается геометрическая точность и качество обрабатываемых деталей.
– За счет своевременного восстановительного ремонта сменного оборудования КЗС с использованием нового токарного станка минимизирован риск простоя всего стана. Кроме того, качественная обработка калибров его прокатных валков положительно влияет и на качество самого металлопроката, – объяснили в вальцетокарном отделении ОКЦ.
Отметим, в рамкам программы развития на «Красном октябре» реализуются мероприятия, направленные на модернизацию производства, повышение надежности технологического оборудования: проводятся капитальные ремонты агрегатов, вводится в эксплуатацию современная техника.
Фото: «Красный октябрь»
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneRHyjxUAA2
Опрос: россияне готовы доверять ИИ в выборе финансовых продуктов21.04.2025 11:22
Экономика 21.04.2025 11:22
Волгоградцам вернули 720 млн рублей налоговых вычетов: смотрим, как это работает17.04.2025 17:19
Экономика 17.04.2025 17:19
Жители ЮФО хотят установить самозапреты на кредиты и крупные переводы17.04.2025 12:38
Экономика 17.04.2025 12:38
В ЦБ озвучили условия для повышения ключевой ставки17.04.2025 09:33
Экономика 17.04.2025 09:33
Волгоградстат вычислил продукт-рекордсмен по подорожанию17.04.2025 08:40
Экономика 17.04.2025 08:40
Три вида топлива подорожали в Волгоградской области17.04.2025 07:36
Экономика 17.04.2025 07:36
Аналитики спрогнозировали взрывной рост популярности ИИ-устройств «в перспективе нескольких лет»16.04.2025 13:27
Экономика 16.04.2025 13:27
SuperJob: треть волгоградских медиков довольны своей зарплатой16.04.2025 09:33
Экономика 16.04.2025 09:33
Волгоградских школьников познакомили с профессией металлурга14.04.2025 15:11
Экономика 14.04.2025 15:11
Фастфуд и маркетплейсы: аналитики назвали топ детских покупок в 2024 году14.04.2025 11:44
Экономика 14.04.2025 11:44
ЦБ уточнил условия запрета на снятие наличных волгоградцами в банкоматах11.04.2025 18:24
Экономика 11.04.2025 18:24
Волгоградцам рассказали об актуальных схемах мошенничества с банковскими картами11.04.2025 13:42
Экономика 11.04.2025 13:42
«Куда рванули?»: цены на волгоградских АЗС ушли в отрыв10.04.2025 07:22
Экономика 10.04.2025 07:22
В Волжском проезд подорожал с 35 до 50 рублей10.04.2025 06:53
Экономика 10.04.2025 06:53
Центробанк не увидел «пузыря» на ипотечном рынке09.04.2025 17:05
Экономика 09.04.2025 17:05