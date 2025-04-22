«Красный октябрь» повышает надежность агрегатов благодаря новому токарному оборудованию





В вальцетокарном отделении обжимного крупносортного цеха (ОКЦ) введен в эксплуатацию тяжелый токарный станок с числовым программным управлением (ЧПУ). Его применение позволит повысить эксплуатационную надежность стана 1000/850/630, а также улучшить качество обрабатываемого на нем металлопроката.

Современная техника задействована в комплексе мероприятий по восстановлению изнашиваемого в процессе производства сменного оборудования крупнозаготовочного стана 1000/850/630 (КЗС). На токарном станке производится чистовая обработка калибров прокатных валков КЗС, осуществляющих механическую деформацию нагретого металла для получения нужного профиля проката.

Благодаря ЧПУ, автоматической подаче смазочно-охлаждающей жидкости и современному режущему инструменту агрегата на высоком уровне выдерживается геометрическая точность и качество обрабатываемых деталей.

– За счет своевременного восстановительного ремонта сменного оборудования КЗС с использованием нового токарного станка минимизирован риск простоя всего стана. Кроме того, качественная обработка калибров его прокатных валков положительно влияет и на качество самого металлопроката, – объяснили в вальцетокарном отделении ОКЦ.

Отметим, в рамкам программы развития на «Красном октябре» реализуются мероприятия, направленные на модернизацию производства, повышение надежности технологического оборудования: проводятся капитальные ремонты агрегатов, вводится в эксплуатацию современная техника.