Волгоградцы ежемесячно тратят на жизнь 26,5 тысячи рублей





Волгоградстат подсчитал среднедушевые потребительские расходы членов домашних хозяйств за 4 квартал 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные статистического ведомства, средний размер этих расходов составил 26537 рублей. При этом жители сельской местности тратят на жизнь меньше – 22577 рублей, а горожане больше среднего показателя – 27674 рубля. Волгоградстат подсчитал среднедушевые потребительские расходы членов домашних хозяйств за 4 квартал 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные статистического ведомства, средний размер этих расходов составил 26537 рублей. При этом жители сельской местности тратят на жизнь меньше – 22577 рублей, а горожане больше среднего показателя – 27674 рубля.

В структуре расходов на питание жители региона больше всего денег расходуют на мясо и мясопродукты – 25,4%. На молоко и молочные продукты уходит еще 14% трат, а на хлеб – 12,4%. А на картофель приходится лишь 1,5% расходов. В структуре расходов на питание жители региона больше всего денег расходуют на мясо и мясопродукты – 25,4%. На молоко и молочные продукты уходит еще 14% трат, а на хлеб – 12,4%. А на картофель приходится лишь 1,5% расходов.

Из непродовольственных товаров волгоградцы больше всего тратят на одежду и обувь – 25,2%. На втором месте расположились расходы на автомобили и ГСМ – 19%, далее следуют траты на мебель, домашнее оборудование и предметы для ухода за домом – 14,4%. Из непродовольственных товаров волгоградцы больше всего тратят на одежду и обувь – 25,2%. На втором месте расположились расходы на автомобили и ГСМ – 19%, далее следуют траты на мебель, домашнее оборудование и предметы для ухода за домом – 14,4%.

Интересно, что наиболее обеспеченное население Волгоградской области тратит меньше на продукты питания вне дома, чем менее обеспеченные слои населения – 36,2% против 45,5%. В то же время зажиточные волгоградцы предпочитают больше расходовать денег на непродовольственные товары, чем жители со скромными доходами – 41,2% против 31,2%. Интересно, что наиболее обеспеченное население Волгоградской области тратит меньше на продукты питания вне дома, чем менее обеспеченные слои населения – 36,2% против 45,5%. В то же время зажиточные волгоградцы предпочитают больше расходовать денег на непродовольственные товары, чем жители со скромными доходами – 41,2% против 31,2%.

Фото V102.RU (архив)