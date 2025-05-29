Экономика

Волгоградцы ежемесячно тратят на жизнь 26,5 тысячи рублей

Экономика 29.05.2025 07:28
0
29.05.2025 07:28


Волгоградстат подсчитал среднедушевые потребительские расходы  членов домашних хозяйств за 4 квартал 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные статистического ведомства, средний размер этих расходов составил 26537 рублей. При этом жители сельской местности тратят на жизнь меньше – 22577 рублей, а горожане больше среднего показателя – 27674 рубля. 
В структуре расходов на питание жители региона больше всего денег расходуют на мясо и мясопродукты – 25,4%. На молоко и молочные продукты уходит еще 14% трат, а на хлеб – 12,4%. А на картофель приходится лишь 1,5% расходов.  
Из непродовольственных товаров волгоградцы больше всего тратят  на одежду и обувь – 25,2%. На втором месте расположились расходы на автомобили и ГСМ – 19%, далее следуют траты на мебель, домашнее оборудование и предметы для ухода за домом – 14,4%.
Интересно, что наиболее обеспеченное население Волгоградской области тратит меньше на продукты питания вне дома, чем менее обеспеченные слои населения – 36,2% против 45,5%. В то же время зажиточные волгоградцы предпочитают больше расходовать денег на непродовольственные товары, чем жители со скромными доходами – 41,2% против 31,2%.
Фото V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
29.05.2025 08:02
Экономика 29.05.2025 08:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.05.2025 18:41
Экономика 28.05.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.05.2025 10:29
Экономика 28.05.2025 10:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.05.2025 12:00
Экономика 27.05.2025 12:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.05.2025 18:49
Экономика 26.05.2025 18:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.05.2025 17:12
Экономика 26.05.2025 17:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.05.2025 15:46
Экономика 26.05.2025 15:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.05.2025 06:18
Экономика 23.05.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.05.2025 06:17
Экономика 22.05.2025 06:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.05.2025 21:17
Экономика 21.05.2025 21:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.05.2025 16:22 Реклама
Экономика 21.05.2025 16:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.05.2025 15:56
Экономика 21.05.2025 15:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.05.2025 18:01
Экономика 19.05.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.05.2025 15:36
Экономика 19.05.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.05.2025 13:40
Экономика 17.05.2025 13:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:27
Росводресурсы продлили рыбную полку на Волжской ГЭС ради астраханской рыбыСмотреть фотографии
14:17
Жителя Волгоградской области арестовали за дебош в полицейской машинеСмотреть фотографии
13:43
В Волгограде прошли рейды на железнодорожных станцияхСмотреть фотографии
13:10
Рособрнадзор запретил сдавать школьникам ЕГЭ за круглым столомСмотреть фотографии
13:03
Geely бьет рекорды продаж: какие автомобили, доступные в Волгограде, покупают сами китайцыСмотреть фотографии
12:56
Суд отправил в СИЗО молодчиков, зверски избивших волжанина в «Магните»Смотреть фотографии
12:44
Волгоградские власти привлекут ученых ВНИРО к проекту обводнения поймыСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде рабочие взялись за старый фонтан в сквере у «Горьковки»Смотреть фотографии
12:11
Шансы спрятаться равны нулю: смотрим, как силовики ловят мигрантов-нелегалов в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:39
Пыльная буря накроет Волгоград к концу дняСмотреть фотографии
11:36
Экс-полицейский и ветеран чеченской войны из Волгоградской области погибли на СВОСмотреть фотографии
11:03
«Били по голове и не давали встать»: молодчики под камерами зверски избили покупателя «Магнита» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Волгоградцев накажут за незаконный полив огородовСмотреть фотографии
10:31
Важный ингредиент для борща рекордно подорожал в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:42
Под Волгоградом подросток в гостях обчистил банковский счет знакомойСмотреть фотографии
09:36
Двое юношей устроили рэкет на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:09
В Урюпинске похоронят погибшего на СВО сапера Александра ГусеваСмотреть фотографии
09:08
Все серьезно: под Волгоградом рейд силовиков сопровождают беспилотникиСмотреть фотографии
08:44
В пригороде Волгограда внезапно пропал интернетСмотреть фотографии
08:28
Под Волгоградом силовики нагрянули в теплицы к мигрантамСмотреть фотографииCмотреть видео
08:02
Глазам не верим? В Волгоградской области неожиданно подешевело автотопливоСмотреть фотографии
07:28
Волгоградцы ежемесячно тратят на жизнь 26,5 тысячи рублейСмотреть фотографии
07:11
Новую остановку включили в расписание рельсового автобусаСмотреть фотографии
21:37
Под Волгоградом простились с погибшим на СВО стрелком Андреем КолобовымСмотреть фотографии
20:49
Научному судну присвоили имя участника Сталинградской битвы Василия ВасильеваСмотреть фотографии
20:01
Под Волгоградом дубовским чиновникам Еремину и Киреевой избрали меру пресеченияСмотреть фотографии
19:21
В Волгограде попало на видео массовое ДТП на ул. 64-й АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
18:41
В Центробанке рассказали волгоградцам о возросших инфляционных ожиданияхСмотреть фотографии
17:55
Убивший в Волгограде иностранного студента Виталий Васильев вышел на свободуСмотреть фотографии
17:38
Приставы составили портрет типичного волгоградского алиментщикаСмотреть фотографии
 