Общество

«Такие сочные виды летом не поймать»: фотограф Павел Мирошкин заснял утопающие в зелени камышинские Столбичи

Общество 07.06.2025 21:21
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07.06.2025 21:21


Под Волгоградом засняли уникальные волжские красоты. Как сообщает ИА «Высота 102», известный фотограф Павел Мирошкин опубликовал сочные кадры грандиозной меловой стены на территории природного парка «Щербаковский» Камышинского района.



Величественный памятник природы Столбичи, представляющий собой девять 50-метровых скалистых рёбер на берегу Волги, предстал перед охотником за эксклюзивным кадром в необычном виде.


- В этом году здесь очень много зелени. На фото это хорошо видно. Благодаря особенностям погоды, несмотря на начало лета, зелёная шапка на вершинах сохранила яркий окрас. Обычно в это время она уже начинает тускнеть, - подчеркнул автор снимков.


Кроме того, увидеть Столбичи с такого ракурса для рядового обывателя – само по себе редкость.


- Всё волшебство этого места во многом заключается в его отдалённости. Сюда сложно добраться. Сами горы хорошо видны лишь со стороны Волги. Покорить «рёбра» практически невозможно. Попытка забраться туда – дорога в один конец. К тому же, оттуда максимум можно увидеть небольшую часть 200-метрового памятника природы. Наиболее живописный обзор открывается с проплывающих кораблей или же с воздуха, - подытожил фотограф.

Фото: Павел Мирошкин

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