Пекло до +38 придется пережить волгоградцам

Настоящий летний зной ожидается в ближайшие дни в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, 7 и 9 июня на некоторых территориях региона синоптики прогнозируют осадки в виде дождя с грозами. При этом температура воздуха будет постепенно повышаться и с +34 достигнет +38 к 9 июня.
В ближайшие дни в Волгоградской области будет довольно ветрено, но такого урагана, который бушевал на днях, уже ожидать не стоит.
А вот Волгоград осадки обойдут стороной. В понедельник в областном центре будет особенно жарко – до +36.
Фото V102.RU (архив)